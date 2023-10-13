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Мурманская область. Арктика (16+)13.10.23 10:00

Три агломерации Мурманской области вошли в перечень опорных городов Арктики, определенный на заседании штаба под руководством Алексея Чекункова и Андрея Чибиса

Три агломерации Мурманской области вошли в перечень опорных населенный пунктов Арктики. Он был объявлен на заседании штаба по вопросам развития городов и иных населенных пунктов Арктической зоны РФ. Заседание состоялось 12 октября в формате ВКС под руководством председателя штаба – министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова и заместителя председателя – губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

«Три агломерации в Мурманской области стали опорными: Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорск с прилегающими территориями. Мы уже приступили к разработке мастер-планов по развитию этих территорий, где будет четко определено и наглядно видно в среднесрочной и долгосрочной перспективах, что мы развиваем и где, какие населенные пункты. На их основании будет сформирован план мероприятий, который будет утверждаться правительством России. После этого в соответствии с поручением президента с 2025 года соответствующие средства будут в том числе заложены в федеральном бюджете. Это чёткий прогноз и стратегия развития населённых пунктов, а также федеральная поддержка, чтобы они преображались более активно в соответствии с требованиями времени. Это важно понимать людям, крупному и малому бизнесу. Убежден, что и наши ключевые градообразующие предприятия, партнеры активно включатся в эту работу», – подчеркнул Андрей Чибис.

Опорные города – это стратегически важные населённые пункты, господдержка которых будет осуществляться на системной основе. В перечень вошли Мурманская агломерация (включая город Мурманск, Кольский район и ЗАТО г. Североморск), Кировско-Апатитская агломерация и г. Мончегорск Мурманской области, Кемско-Беломорская агломерация Республики Карелия, Архангельская агломерация (включая г. Архангельск и г. Северодвинск) Архангельской области, г. Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа, Агломерация Салехард-Лабытнанги, города Новый Уренгой и Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, Воркутинская агломерация Республики Коми, Агломерация Норильск-Дудинка, пос. Диксон и г. Игарка Красноярского края, пос. Тикси с прилегающими территориями Республики Саха (Якутия), города Анадырь и Певек Чукотского автономного округа. Перечень определен Правительством РФ совместно с регионами, которые полностью или частично входят в Арктическую зону.

«Стратегическую роль в развитии огромных по площади арктических территорий нашей страны исторически выполняли опорные населенные пункты. Многие остроги, когда-то созданные легендарными первопроходцами, выросли в крупнейшие в мире арктические города. Новая эпоха развития российской Арктики, развитие Северного морского пути, задачи обеспечения безопасности требуют сфокусированных и синхронных действий. Определение перечня опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации позволит усилить социально-экономический каркас российской Арктики. Главной целью этой работы является ускоренное развитие всех регионов Крайнего Севера и повышение качества жизни северян», – отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, инициатива о необходимости создания концепции опорных городов появилась на рабочей группе по развитию Арктики при комиссии Госсовета РФ под председательством губернатора Андрея Чибиса. Она была поддержана президентом Владимиром Путиным в ходе визита в Мурманскую область, дано соответствующее поручение. Система критериев для включения в перечень была разработана в начале октября экспертным советом под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Для каждого опорного пункта составят комплексный план социально-экономического развития до 2035 года с источниками финансирования.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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