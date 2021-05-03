Три арт-объекта из Мурманской области претендуют на победу в конкурсе «Культурный след»

Всероссийский конкурс «Культурный след» – проект, позволяющий силами местных жителей увековечивать память выдающихся людей и значимых событий прошлого, создавать новые реальные и виртуальные точки притяжения на карте страны, разрабатывать народные туристические маршруты и достопримечательности. «Культурный след» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

В этом году конкурс объединил более 1000 участников из 50 регионов России. Эксперты всероссийского конкурса – ведущие культурные деятели, архитекторы и урбанисты – выделили среди сотен заявок 16 проектов, которые вошли в шорт-лист. Среди них – три арт-объекта из Мурманской области.

Проект Анжелики Володиной и Елены Нестеркиной «Азбука Кольского полуострова» посвящен достопримечательностям Мурманской области. Арт-объект северянки представили в виде распахнутой книги-азбуки, которая займёт почётное место в сквере возле областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой в Мурманске.

Участник Андрей Крохин предложил установить в посёлке Териберка скульптуру кита как символа бесконечной силы и красоты природы. Планируется, что рядом с арт-объектом будут проводиться фестивали, Кубок мира по Силовому экстриму, заплывы моржей и фотосессии.

Елена Макаренко из Ковдора переосмыслила историю и легенды родного края и предложила создать новую локацию, установив световой коридор «Звёздное небо Гипербореи» в память о путешественниках-первооткрывателях прародины земной цивилизации.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в мае в городах авторов проектов, вошедших в шорт-лист, будут объявлены общественные слушания. Пять проектов, которые получат общественную поддержку, будут реализованы до конца этого года. Напомним, что в прошлом году одним из победителей стал проект северянки Юлии Говеры, которая предложила установить в городе Полярный памятник героям книги Вениамина Каверина «Два Капитана». В настоящее время завершается его монтаж.