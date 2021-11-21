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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.21 12:00

Три атомных богатыря послали на помощь застрявшим на Северном морском пути судам

Оперативный штаб по спасательной операции организован для оказания срочной помощи всем судам, попавшим в тяжёлые ледовые условия в акватории Северного морского пути. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

В акватории СМП работают три атомных ледокола: «Ямал», «Таймыр» и «Вайгач». Однако, судя по ситуации, сложившейся в восточной части СМП, усилий этих трёх атомоходов недостаточно - там скопилось достаточно большое количество судов, ожидающих своей очереди на проводку.

«В целях оказания срочной помощи всем судам, попавшим в тяжелые ледовые условия, создан оперативный штаб по организации спасательной операции под руководством дирекции Северного морского пути госкорпорации «Росатом», - сказали в министерстве.

В Минвостокразвития подчеркнули, что навигация в ноябре была организована исходя из некорректного прогноза ледовой обстановки. В настоящий момент в восточном направлении от Мурманска на Чукотку требуется ледокольная поддержка судов с социально значимыми грузами и грузами снабжения с назначением в порт Певек. На данный момент проведены совещания с заинтересованными сторонами, по результатам которых разработана расстановка ледокольного флота в акватории СМП на ноябрь-декабрь, при которой будут выполнены все обязательства перед операторами национальных инфраструктурных проектов в Арктике, а также осуществлена проводка находящихся в акватории СМП судов.

Например, «Михаил Сомов» - одно из судов, застрявших на Севморпути, находится с западной стороны пролива Вилькицкого в ожидании ледокольной проводки, передает корреспондент ТАСС с судна. Сейчас на судне режим экономии воды и топлива.

«По заявлению «Росатомфлота», ледокол «Вайгач» должен подойти к нам 27 ноября для дальнейшей проводки на запад. Не сбылись прогнозы по ледовой обстановке, лед толще, чем обычно в это время года, самостоятельное движение судов такого класса, как наш, без ледокольной проводки невозможно. <…> На судне ситуация спокойная. Топлива, пресной воды и продуктов нам хватит на 10 дней», - сообщил ТАСС капитан судна "Михаил Сомов" Виктор Гиль.

По его словам, если ледокол подойдёт 27-28 ноября, из ледового плена судну придётся выбираться до пяти суток и еще столько же идти до Архангельска.

«Получается, до ближайшего порта примерно 20 дней. Дело в торошении льда, наслоении льдин друг на друга, толщина таких нагромождений доходит до полутора метров. Ситуация крайне тяжёлая», - пояснил капитан.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФГУП «Атомфлот», недавно ледокол «Вайгач» довёл караван из пяти теплоходов до мыса Дежнева (крайняя восточная точка СМП). В настоящее время ледокол идёт к порту Певек, где будет сформирован караван из трёх судов – «РЗК Константа», «Турухан», «Григорий Шелихов» - для дальнейшей проводки в западном направлении.

Ранее генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка сообщал, что впервые за последние семь лет процесс ледообразования в определенных районах акватории Севморпути начался на две недели раньше. Фактически с начала ноября на некоторых участках движение без ледокольной проводки невозможно.

 

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макс
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