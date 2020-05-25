Три браконьера, совершивших незаконный вылов краба, получили сроки

Кольский районный суд Мурманской области вынес приговор в отношении трех жителей Североморска, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба).

Установлено, что 10 апреля 2019 года три жителя ЗАТО г.Североморск при помощи самоходного плавающего транспортного средства с применением 12 крабовых ловушек осуществили незаконную добычу из акватории Баренцева, моря между островами Кильдин и Малый Олений, не менее 181 особей краба камчатского, в результате чего водным биологическим ресурсам Российской Федерации был причинен ущерб на сумму не менее 2 млн 600 тысяч 608 рублей.

На указанную сумму ущерба Мурманским межрайонным природоохранным прокурором к фигурантам по делу предъявлен гражданский иск в порядке ст. 44 УПК РФ в защиту интересов Российской Федерации.

В судебном заседании подсудимые вину в совершении инкриминируемого преступления не признали, с предъявленным прокуратурой иском не согласились.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, пришёл к выводу о доказанности вины подсудимых, постановив 19 мая этого года обвинительный приговор, назначив каждому наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. При этом один из осужденных будет отбывать наказание в колонии строгого режима, двум другим наказание назначено с применением ст. 73 УК РФ – условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Гражданский иск прокурора судом также удовлетворен.

Дознание по делу производилось отделом дознания и административной практики ПУ ФСБ России по западному арктическому району. Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил.