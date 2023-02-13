Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергей Лупанский в рамках контроля за прохождением отопительного сезона в регионе посетил населённый пункт Килпъявр, где осмотрел индивидуальные придомовые электрокотельные.

Напомним, электрокотельные в виде блочно-модульных индивидуальных электрических котельных отапливают два многоквартирных дома в Килпъявре, школу и детский сад.

Оборудование, стоимостью 57 млн рублей, установлено в рамках контракта жизненного цикла ПАО «Россети Северо-Запад». Контракт подразумевает поставку, монтаж, а также обязательства по оказанию услуг по техническому обслуживанию.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, для установки котельных была построена энергосеть: две линии электропередачи и трансформаторная подстанция. Бюджет инфраструктурных работ составил 14,5 млн рублей.

«Данный проект преследует сразу несколько важнейших целей: уход от мазутозависимости на уровне сравнительно небольшого населённого пункта, улучшение экологической ситуации и снижение коммунальных платежей для населения. На сегодня можно констатировать, что успешно достигнуты все три цели. Опыт Килпъявра целесообразно применить в ряде других населенных пунктов региона», – отметил Сергей Лупанский.

Фото: https://gov-murman.ru