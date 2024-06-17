Три часа в эфире: губернатор Андрей Чибис в воскресенье провёл «прямую линию» с жителями Мурманской области

Она состоялась в гибридном формате: первые два часа – в эфире ГТРК «Мурман» и в социальных сетях губернатора, ещё час – только в интернете.

Отвечая на первый вопрос, глава региона отметил, что благодаря росту экономики и зарплат создаётся активный спрос на жильё. И крупные федеральные застройщики приходят в регион.

«Мы долго за это бились. Задача – не только Мурманск, мы работаем и по другим городам – и Мончегорск, и Кировск, и Апатиты. Этой осенью в Коле, за набережной начнётся реализация проекта по соглашению с «Самолётом», целый микрорайон. Три проекта в Мурманске, по которым подписаны соглашения на ПМЭФ. Детально проработаны объёмы, площади, инвестиции, коммуналка, транспортная инфраструктура. Объём – 450 тысяч квадратных метров. По плану в течение 5-7 лет большинство домов будет построено. И готовим ещё несколько проектов, прорабатываем вопросы, земельные в том числе. Чтобы жильё было доступно для людей – на него будет распространяться «Арктическая ипотека». Земля застройщикам выделяется бесплатно с четкими обязательствами от них, что в какие годы они должны построить. Кроме того, на себя мы берём строительство инженерной инфраструктуры», – уточнил глава региона.

Жительница Полярных Зорь обратилась к губернатору с просьбой, чтобы учреждения дополнительного образования могли участвовать в проекте «Арктическая школа».

«Эту тему мы обсуждали на отчёте. Дополнительное образование обязательно должно участвовать в проекте, как и школы, и детские сады. Со следующего года мы этот проект на допобразование распространим. А в этом году сделаем так, чтобы не осталось ни одной школы, не охваченной проектом», – подчеркнул глава региона. Напомним, программа «Арктическая школа» реализуется в рамках плана «На Севере – жить» и позволяет учреждениям по итогам конкурса получить поддержку областного бюджета на преобразование образовательных пространств.

Блок вопросов был посвящён позитивным изменениям в регионе. Андрей Чибис рассказал, какие предложения северян могут попасть в обновляемую стратегию «На Севере – жить».

«Это всё то, что скажут люди, что их дополнительно волнует, интересует в своих городах и посёлках. Дворы, благоустройство, ремонты подъездов. От глобальных вещей, связанных с развитием всей области, до развития в конкретных населённых пунктах. Системные решения, деньги, которые нужно будет сфокусировать, чтобы все это активно менялось. Вот, что такое план «На Севере – жить». Берём плюс пять лет к следующей пятилетке, чтобы определить, зафиксировать, сконцентрировать ресурсы – и финансовые, и интеллектуальные, чтобы добиться решения», – подчеркнул Андрей Чибис. В том числе это благоустройство и развитие заполярных городов и посёлков, в том числе в рамках мастер-планов опорных городов Арктики и реновации ЗАТО. А также медицина, культура и другие сферы жизни северян.

Напомним, предложения по обновлению плана «На Севере – жить» принимают до 3 июля по ссылке, а также на волонтёрских пикетах и в стационарных точках в общественных местах во всех муниципалитетах региона.

Губернатор также сообщил, что регион активно участвует в выработке решений на федеральном уровне по реализации новых национальных проектов: к 1 сентября предложения должны быть представлены совету по стратегическому развитию.

«Идут дискуссии по порядку и объёму финансирования. Мы определяем, что нам принципиально необходимо с учётом наших программ и приоритетов, в том числе плана «На Севере – жить», мастер-планов по опорным городам. Чтобы в том числе по необходимым объектам была получена финансовая поддержка федерального центра», – отметил он.

Продолжая тему об участии жителей в преобразованиях, Андрей Чибис напомнил о программе «На Севере – твой проект», в рамках которой северяне могут получить финансирование на реализацию инициатив. Губернатор отметил, что программа эффективна и востребована: активно участвуют, сами предлагают, что нужно сделать в населённом пункте, микрорайоне, собирают подписи, выходят на голосование на портале «Наш Север».

«И мы понимаем прекрасно, что это точно нужно, что это не один человек сказал, а его поддержали остальные, что относиться будут бережно. И помогаем тем, кто будет активно этим заниматься. Учитывая востребованность, в этом году отдельные деньги выделили на детские площадки, чтобы люди выходили с предложениями. По итогам голосования и отбора 51 площадка во дворах и на пришкольных территориях будет установлена. И мы точно будем продолжать, финансирование очень серьезно увеличили», – подчеркнул губернатор.

Отвечая на вопросы жителей, глава региона также сообщил, что до конца года в Мурманске планируют начать строительство аквакомплекса, в Мурмашах появится пространство «СОПКИ.СПОРТ», в Лупче-Савино – новый фельдшерско-акушерский пункт, а в Видяево в 2025 году отремонтируют второй корпус школы.

Кроме того, губернатор отметил, что региональное правительство прорабатывает комплекс дополнительных мероприятий, направленных на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни пожилых людей. Также губернатор подчеркнул, что будет нарастать количество выездов в муниципалитеты в рамках губернаторского контроля.

«Я сам люблю выезжать в муниципалитеты без предупреждения, чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле. Но в силу плотного графика не могу делать это так часто, как хотелось бы. Поэтому я поручил создать проект, в ходе которого сотрудники аппарата правительства Мурманской области также без предупреждения выезжают в населённые пункты и контролируют, как выполняются решения, поручения, договорённости. Как очищен город, какие проблемы там есть, как отрабатываются жалобы жителей, – всё это входит в компетенцию группы губернаторского контроля», – отметил Андрей Чибис. После выезда на оперативном совещании заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова докладывает о его итогах, а через неделю главы сообщают об отработке этих замечаний.

Отвечая на вопрос северянки, губернатор напомнил, что муниципалитеты Мурманской области преображаются и в рамках программы реновации ЗАТО, к примеру, в 2025-2026 году в гарнизонах планируют построить семь детских садов: в Большом Рамозеро, Протоках, Печенге, Корзуново, Килпъявре, Видяево, Гаджиево. Напомним, на 2024-2026 годы правительством РФ утверждена реализация более 200 мероприятий на порядка 1,4 тысячи объектов на общую сумму более 42 млрд рублей, из которых 9,3 млрд рублей – бюджет Мурманской области.

Говоря о поддержке участников СВО и членов их семей, глава региона поручил проработать вопрос предоставления им единого проездного билета – с таким вопросом обратилась северянка.

«Считаю, что вопрос нужно проработать в рамках проекта «Единая карта жителя», по которому предоставляются скидки на проезд. Прошу Министерство цифрового развития и моего зама – Владимира Евменькова в течение недели проработать эту тему и дать предложения, как правильно это сделать», – сказал Андрей Чибис. Также Андрей Чибис напомнил, что в Мурманской области участникам СВО, которое получили боевые награды, положены земельные участки бесплатно: с вопросом о предоставлении обратилась супруга.

Губернатор подчеркнул, что участникам спецоперации и их семьям в Мурманской области уделяется самое пристальное внимание.

«Все вопросы находятся на постоянном контроле. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить ребят, которые находятся на передовой, за тяжёлую и принципиально важную работу, которую они мужественно и храбро выполняют», – отметил глава региона.

Помощь нашим защитникам по поручению губернатора отправляется регулярно. С начала спецоперации уже передано свыше 196 тысяч единиц необходимого оборудования, в том числе транспортные средства высокой проходимости, средства связи, беспилотники, радиоустройства, генераторы и другое.

«Спасибо всем за такую динамичную «прямую линию». И коллегам в студии, и всем жителям, которые заботятся о своих населённых пунктах, о своей области, искренние вопросы ставят, за небезразличие. И спасибо всем, кто мне помогал и помогает работать – нашей команде. Все на связи, и главы администраций, муниципалитетов, министры, вице-губернаторы. Мы многие вопросы в моменте решили, и это очень важно. Для всей нашей команды большая честь служить Мурманской области, людям, этому мощному, очень важному северному краю. И, конечно, когда есть обратная связь и искренняя вовлеченность – это очень важно», – обратился губернатор в завершение.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, всего за три часа в эфире прозвучало 89 ответов на вопросы северян, более тысячи комментариев оставили под анонсами и трансляцией. Все вопросы и комментарии будут оформлены в поручения региональным и муниципальным органам власти. Ответы будут поступать как сегодня, так и в последующие дни. Часть дадут уже на оперативном совещании в понедельник, 17 июня.

Фото: https://gov-murman.ru