Три человека на место: завершён отбор в 5-е классы Губернаторского лицея

Завершён прием заявок в пятые классы Губернаторского лицея. Флагманское образовательное учреждение Мурманской области было открыто 1 сентября 2025 года по инициативе главы региона Андрея Чибиса в рамках народной программы «На Севере — жить!». В этом году на конкурс было подано 226 заявлений.

«Конкурс три человека на место в пятые классы Губернаторского лицея — это, на мой взгляд, показатель доверия родителей и самих ребят к стратегии развития образования в регионе. Лицей – флагманская площадка для подготовки будущих специалистов для Арктики, где уже сегодня школьники осваивают технологии завтрашнего дня — от подводной робототехники до VR-проектирования. Рада, что юные северяне и их семьи видят в учреждении реальную возможность получить качественное и востребованное образование», – сказала директор Губернаторского лицея Лариса Михайлова.

С учениками Гублицея работают сильнейшие педагоги – специалисты из Мурманской области и других регионов России, выстроено сотрудничество с индустриальными партнёрами, в лицее созданы VR-классы, технопарк, центры БПЛА и робототехники, фиджитал-центр и современные лаборатории.

Уже завершена экспертиза документов, а также проведено собеседование поступающих с педагогом-психологом в целях определения дальнейшего образовательного маршрута. По результатам работы приёмной комиссии будет составлен рейтинг и 24 апреля опубликованы списки учащихся, рекомендованных к зачислению в пятые классы.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, с 15 июня начнётся индивидуальный отбор поступающих в 10-е классы на обучение по направлениям: «Северный морской путь», «Минеральные ресурсы и технологии», «Арктические биоресурсы и биотехнологии».

С правилами приема в лицей можно ознакомиться по ссылке https://clc.li/aZXND.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566208/#&gid=1&pid=1