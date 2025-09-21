«Три цвета Родины»: воспитывать патриотизм необходимо с детства

Благодаря участию в конкурсе ПАО «ГМК Норникель» «Мир новых возможностей» детские сады Мончегорска открывают перед малышами уникальные пространства для развития творческих способностей.

В детском садике №7 открыли площадку «Три цвета Родины».

Благодаря реализации этого проекта дошкольники и их семьи смогут углубленно изучать информацию о нашей стране и развивать интерес к историческому прошлому через проведение спортивных мероприятий.

Поздравили с открытием нового пространства маленьких патриотов и администрацию учреждения заместитель главы города Мончегорска Татьяна Ильина и начальник отдела культуры, молодёжной политики и взаимодействия с общественными объединениями Иванна Сорокина.

- Площадка просто замечательная! Радостно, что благодаря компании «Норникель» открываются такие познавательные детские пространства. Благодарю тех, кто от начала создания и до завершения работал над проектом. Ребятам желаю удачи и с интересом познавать новое на площадке, - подчеркнула Татьяна Ильина.

Воспитанники детского сада младших групп с радостью осмотрели игровое пространство, а ребята постарше провели танцевальный флешмоб с цветами триколора и читали стихи в честь открытия.

