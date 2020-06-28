27 июня три дальних противолодочных самолёта Ту-142мк выполнили плановые полеты над акваториями Баренцева и Норвежского морей.

Над нейтральными водами Норвежского моря на отдельных этапах маршрута полета самолёты сопровождались истребителями F-16 ВВС Норвегии.

Ещё четыре дальних противолодочных самолета Ту-142мк выполнили полёт над нейтральными водами Северной части Тихого океана. На отдельных этапах маршрута сопровождались истребителями F-22 ВВС США.

Истребительно-авиационное прикрытие осуществлялось истребителями-перехватчиками МиГ-31. Продолжительность полёта самолётов составила около 11 часов.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, полёт самолётов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.