«Ночь музеев-2026»: в Мурманской области подготовили насыщенную программу для северянВ финале Всероссийской олимпиады школьников у юных северян – две победы и четыре призовых места
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)14.05.26 17:30

Три дня «МедиаМаяка»: звёздный мастер-класс, автолекции в редакции и первый шаг в кино

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!» продолжается первая профессиональная медиасмена «МедиаМаяк». За три дня участники получили большой объём знаний от практиков медиасферы.

Дмитрий Афиногенов, генеральный директор медиахолдинга «Регион Медиа», рассказал о влиянии медиа на социальные процессы. Мария Пашенкова, главный редактор «Комсомольской правды — Мурманск», — о трансформации традиционных СМИ и новых тенденциях. Мария Рябенкова, журналист и педагог «Академии телевидения», разобрала работу «оператор — журналист», а также создание сюжетов, стендапов и интервью. Софья Мясникова, блогер и победитель конкурса «Медиакласс в ТАСС», поделилась тем, как решиться на блогинг тем, кто чувствует себя «NPC». Вера Едунова, блогер и бренд-стратег, учила находить инфоповоды в обычной жизни.

Владимир Костров, заместитель начальника службы программ телевидения и радиовещания ГТРК «Мурман», провёл кинолекторий «Во льдах…».

Третий день выдался особенно ярким. На площадке Центра прошёл мастер-класс «Первый шаг в кино» Дениса Степанова — выпускника Театрального института имени Б. Щукина и ГИТИСа, актёра «Ленкома», создателя независимого театра «Архив». Участники разобрали упражнения для работы с голосом и дыханием, техники работы с эмоциями, типажи, правила работы перед камерой, создание видео-визитки и самопробу. Умение говорить, удерживать внимание аудитории и уверенно присутствовать в публичном пространстве — это база, одинаково необходимая журналисту, блогеру и любому, кто работает с людьми. Вечером у костра прошел открытый разговор об ответственности публичного человека, профессиональном пути и выборе себя в профессии.

Обе группы также побывали на автолекции «Контент на коленке» с посещением ГТРК «Мурман», «ТВ-21», Центра управления регионом и «Радио Рекорд» под руководством Софьи Евдокимовой, контент-менеджера «Арктического информационного центра», и Виталия Смагина, видеографа «Арктического информационного центра». Творческую встречу провела Анастасия Карева, директор медиашколы «Академия телевидения».

Параллельно с обучением обе группы работают над собственными медиапроектами. В финальный день смены 10 команд представят готовые концепции, план запуска и развития — и готовый продукт. Впереди ещё три дня и специальный гость федерального уровня. Смена продолжится до 16 мая.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, «МедиаМаяк» впервые проходит в регионе под эгидой Мининформа и «Движения Первых». За 6 дней 60 воспитанников школьных медиацентров из Мурманска, Кольского округа, Апатитов, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск разработают и защитят собственные медиапроекты под руководством крутых экспертов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567584/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Начальника моложе себя тяжелее воспринимают мужчины
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-Правовая консультация (18+)Юрист hh.ru рассказал, на каких условиях должны работать удалёнщики этим летом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Рынок страхования в Мурманской области вырос на четверть-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 39 копеек, доллар потерял 20 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Больше трети подъездов в многоквартирных домах Мурманской области приведены в порядок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Парламентарии Северо-Запада поддержали инициативу по социальной защите участников специальной военной операции
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять