Три дня «МедиаМаяка»: звёздный мастер-класс, автолекции в редакции и первый шаг в кино

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!» продолжается первая профессиональная медиасмена «МедиаМаяк». За три дня участники получили большой объём знаний от практиков медиасферы.

Дмитрий Афиногенов, генеральный директор медиахолдинга «Регион Медиа», рассказал о влиянии медиа на социальные процессы. Мария Пашенкова, главный редактор «Комсомольской правды — Мурманск», — о трансформации традиционных СМИ и новых тенденциях. Мария Рябенкова, журналист и педагог «Академии телевидения», разобрала работу «оператор — журналист», а также создание сюжетов, стендапов и интервью. Софья Мясникова, блогер и победитель конкурса «Медиакласс в ТАСС», поделилась тем, как решиться на блогинг тем, кто чувствует себя «NPC». Вера Едунова, блогер и бренд-стратег, учила находить инфоповоды в обычной жизни.

Владимир Костров, заместитель начальника службы программ телевидения и радиовещания ГТРК «Мурман», провёл кинолекторий «Во льдах…».

Третий день выдался особенно ярким. На площадке Центра прошёл мастер-класс «Первый шаг в кино» Дениса Степанова — выпускника Театрального института имени Б. Щукина и ГИТИСа, актёра «Ленкома», создателя независимого театра «Архив». Участники разобрали упражнения для работы с голосом и дыханием, техники работы с эмоциями, типажи, правила работы перед камерой, создание видео-визитки и самопробу. Умение говорить, удерживать внимание аудитории и уверенно присутствовать в публичном пространстве — это база, одинаково необходимая журналисту, блогеру и любому, кто работает с людьми. Вечером у костра прошел открытый разговор об ответственности публичного человека, профессиональном пути и выборе себя в профессии.

Обе группы также побывали на автолекции «Контент на коленке» с посещением ГТРК «Мурман», «ТВ-21», Центра управления регионом и «Радио Рекорд» под руководством Софьи Евдокимовой, контент-менеджера «Арктического информационного центра», и Виталия Смагина, видеографа «Арктического информационного центра». Творческую встречу провела Анастасия Карева, директор медиашколы «Академия телевидения».

Параллельно с обучением обе группы работают над собственными медиапроектами. В финальный день смены 10 команд представят готовые концепции, план запуска и развития — и готовый продукт. Впереди ещё три дня и специальный гость федерального уровня. Смена продолжится до 16 мая.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, «МедиаМаяк» впервые проходит в регионе под эгидой Мининформа и «Движения Первых». За 6 дней 60 воспитанников школьных медиацентров из Мурманска, Кольского округа, Апатитов, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск разработают и защитят собственные медиапроекты под руководством крутых экспертов.

