Три футбольные команды из Мурманской области вошли в число победителей и призёров футбольного фестиваля «Moscow Futsal Trophy – 2023»



Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с юными футболистами вчера встретился губернатор Андрей Чибис.

«Случайно встретил ребят в самолёте, когда они летели с игры. Победители, успешно выступили. Я вас поздравляю с крутым результатом. Вы большие молодцы. Спасибо, что достойно представили регион», – обратился к футболистам глава региона.

Андрей Чибис также наградил юных северян благодарственными письмами, и пообщался со спортсменами, их родителями и тренерами в свободном формате. В том числе обсудили спортивную инфраструктуру региона и пожелания футболистов по её улучшению.

Фестиваль проходил в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве с 10 по 12 октября. Игроки из Москвы, Ижевска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Петропавловска-Камчатского, Ухты, Якутска, Йошкар-олы, Симферополя, Архангельска, Череповца, Кронштадта, Челябинска, Северодвинска, Уфы, Саратова, Актау (Казахстан) и других городов соревновались по правилам мини-футбола.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, команды Центра образования «Лапландия» заняли третье место среди участников 2008-2010 года рождения и первое место среди участников 2012-2014 года рождения. Команда Центра патриотического воспитания «Юная гвардия» стала победителем среди участников 2008-2010 года рождения.

Фото: https://gov-murman.ru