Три года назад в Заполярье начал работу Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области26 июня в Мурманской области состоится федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России Время возможностей»
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Мурманская область. Арктика (16+)06.06.26 09:30

Три года назад в Заполярье начал работу Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области

Вчера на мероприятии, посвящённом трехлетней годовщине, сотрудников филиала тепло приветствовали председатель регионального парламента Сергей Дубовой, депутат Государственной Думы Татьяна Кусайко, представители правительства области, общественных организаций ветеранов СВО.

- За эти три года фонд «Защитники Отечества» стал надёжным тылом, который необходим каждому бойцу после возвращения домой, настоящим центром притяжения для ветеранов боевых действий и их семей, местом, где каждый может получить квалифицированную помощь и быть услышанным, - отметил Сергей Дубовой. - В этом - заслуга дружной команды сотрудников. Вы делаете невероятно сложную, но благородную работу. Ваш профессионализм и неравнодушие помогают людям решить наболевшие проблемы и бытовые вопросы, обрести опору под ногами. Самое главное, все ваши подопечные знают, что они не одни. Вы всегда рядом и делаете всё возможное, чтобы права наших воинов и членов их семей были защищены.

Спикер Думы подчеркнул, что развитие системы поддержки участников СВО и членов их семей было и остаётся приоритетным направлением в законотворчестве, пожелал филиалу фонда дальнейшего развития, новых успехов, реализации всех намеченных планов и вручил награды областного парламента.

Татьяна Кусайко рассказала, что давно сотрудничает с фондом, оказывая необходимую помощь с обращениями, которые сложно решить на уровне муниципалитета или региона.

- Наша общая задача - продолжать и развивать это взаимодействие, чтобы каждый защитник Отечества мог обратиться с любым вопросом, и был уверен, что здесь сделают все возможное, чтобы ему помочь, - подчеркнула депутат Государственной Думы.

В этот же день Сергей Дубовой и Татьяна Кусайко совместно с представителями регионального Министерства труда и социального развития провели в филиале фонда «Защитники Отечества» приём участников СВО и членов их семей по социально значимым вопросам.
Напомним, Государственный фонд «Защитники Отечества» был создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение участников СВО, уволенных с военной службы, членов семей погибших и пропавших без вести. Филиалы фонда работают во всех 89 регионах России. Филиал фонда по Мурманской области начал работу 1 июня 2023 года. На персональном сопровождении в филиале состоит более 3700 человек, в том числе участники СВО, уволенные с военной службы и состоящие на учете – более 660 человек. С ветеранами СВО и семьями погибших бойцов в регионах работают социальные координаторы, прошедшие специальное обучение. В настоящее время в филиале работает 31 социальный координатор.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34451/

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