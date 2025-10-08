Проект «Творческая осень» Единого волонтёрского центра впервые пройдёт в ЗАТО ОстровнойБолее 1700 северянок с комфортом посетили медицинские учреждения, воспользовавшись услугой «Такси беременным»
Три города, 15 картин, 50 артистов и музыкантов: в Мурманской области завершён второй фестиваль современного кино «ТАЛАНТ»

В Мурманской области завершился фестиваль современного кино «ТАЛАНТ», объединивший зрителей, актёров и режиссёров со всей страны. В этом году показы и творческие встречи прошли сразу в трёх городах региона — Апатитах, Кировске и Мурманске, а конкурсная программа стала значительно шире.

В областном драмтеатре состоялся гала-концерт «Эхо фестиваля». С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обратилась заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина. Она отметила высокое значение фестиваля для культурной жизни региона и выразила признательность организаторам и участникам за внимание к городам Кольского Заполярья.

«Особенно ценно, что фестиваль «ТАЛАНТ» создан по инициативе нашего земляка Андрея Малахова и реализован благодаря личной поддержке губернатора Андрея Чибиса и надёжному партнёрству с компанией «ФосАгро». Для Мурманской области это знаковый проект, который идёт рука об руку с развитием всей киноиндустрии. Мы демонстрируем устойчивый рост: более 30 проектов реализовано в регионе за первое полугодие 2025 года. Для этого областное правительство создаёт все условия, и мы приглашаем кинематографистов к нам на Север, чтобы и дальше раскрывать его творческий потенциал», – сказала Анна Головина.

Художественный руководитель фестиваля Сергей Новожилов подчеркнул, что к нынешнему сезону команда подошла с накопленным опытом и пониманием заполярной аудитории: «Если в прошлом году мы действовали на ощупь, изучали публику и пространство, то теперь уже знали, с кем и для кого работаем. В этот раз событий стало больше, программа плотнее, а зритель по-прежнему удивительно живой и благодарный».

В конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля были представлены 15 картин, отмеченных наградами других кинофорумов, но ещё не вышедших в широкий прокат. Среди них – фильм Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки» со Светланой Крючковой и Александром Адабашьяном, лента «Легенды наших предков», а также «Дочь капитана» Ларисы Садиловой с участием Олеси Железняк.

Особое внимание зрителей привлёк показ документальной ленты Галины Евтушенко, снятой 20 лет назад в Апатитах. Во время просмотра фильма северяне узнавали себя на экране спустя два десятилетия. В рамках программы и дискуссионных площадок прошли также встречи с режиссёрами Иваном Сосниным, Ларисой Садиловой, Андреем Зайцевым и другими гостями. Приз президента фестиваля Андрея Малахова в этом году получила картина Ларисы Садиловой.

Как сообщает региональное Министерство культуры, всего в мероприятиях фестиваля приняли участие около 50 приглашённых звёздных артистов, режиссёров и музыкантов. «ТАЛАНТ» проводится при поддержке правительства Мурманской области, компании «ФосАгро» и Центра современного искусства «Сияние». Центр основан в Апатитах в 2020 году нашим земляком, тележурналистом, продюсером и коллекционером Андреем Малаховым.

 

 

