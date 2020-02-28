Три города Мурманской области – победители Всероссийского конкурса проектов комфортной городской среды

Сегодня на Форуме развития малых городов и исторических поселений в Тюмени объявлены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году. Победителями стали три проекта по созданию общественных пространств в муниципальных образованиях Мурманской области – Заполярном, Кандалакше и Оленегорске.

В Кандалакше сделают набережную, проект носит красивое название «Город у белого моря», в Оленегорске благоустроят Сквер космонавтики с прилегающей к нему территорией, в Заполярном появится «Тропа здоровья». Общая сумма федеральной поддержки составляет 185 млн рублей. Проекты должны быть реализованы до конца 2021 года.

Как рассказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк, от Мурманской области на конкурс было подано восемь заявок по благоустройству общественных территорий в восьми муниципальных образованиях – Кировске, Заполярном, Оленегорске, Кандалакше, Апатитах, Североморске, Снежногорске и Ковдоре. Финалистами в 2020 году стали шесть проектов, а три из них признаны лучшими в стране.

«Центром городского развития Мурманской области проведена большая работа по подготовке конкурсных заявок, прошли широкие обсуждения с жителями городов, полевые исследования, разработка самих конкурсных проектов. Все это привело к таким высоким результатам. Впервые Мурманская область получила трёх победителей и трёх финалистов в конкурсе. Мы будем стараться, как и в прошлом году, найти возможность на реализацию проектов не только победителей, но и финалистов. Будем эту идею обсуждать у главы региона», – сказала Ольга Вовк.

Финалистами конкурса, помимо победителей, стали проекты городов Кировск, Снежногорск и Ковдор.

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится ежегодно по решению Президента Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В конкурсе вправе участвовать населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тысяч человек включительно, а также населенные пункты, которые полностью или частично включены в перечень исторических поселений федерального значения или в перечень исторических поселений регионального значения.

Рассмотрение конкурсных заявок и определение победителей осуществляет федеральная комиссия под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина.

Ежегодно победителями становятся 80 проектов. В 2020 году было подано 300 заявок из 71 субъекта Российской Федерации.