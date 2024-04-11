Три инноватора из Мурманской области получат гранты программы «УМНИК-2023»

Фонд содействия инновациям определил победителей программы «УМНИК-2023». Среди победителей – три представителя Мурманской области, которые получат гранты по 500 тысяч рублей на проведение научно-исследовательских работ, лабораторных испытаний и других задач, необходимых для развития своих проектов.

Проекты молодых мурманских инноваторов связаны с разработками в области биотехнологий, новых материалов и химических технологий.

Так, работа младшего научного сотрудника Мурманского арктического университета Влады Бордиан направлена на разработку экологически чистой технологии получения морского коллагена из рыбных отходов, который может применяться для создания биологически-активных пищевых добавок для улучшения общего состояния организма, волос, кожи и ногтей.

Проект ассистента кафедры биологии и биоресурсов Мурманского арктического университета Александры Абрашкиной направлен на выращивание в установке замкнутого водоснабжения перспективного для Мурманской области объекта аквакультуры – клариевого сома.

Инженер-исследователь Кольского научного центра РАН Кирилл Кесарев разрабатывает новый подход к синтезу высокопроизводительных функциональных катодных материалов на основе сложных оксидов переходных металлов из сырья Кольского полуострова, с помощью которого будет организовано производство высокоэффективных электродных материалов для литий-ионных аккумуляторов.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, программа «УМНИК» Фонда содействия инновациям направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей в возрасте от 18 до 30 лет. Победители получают грант и возможность завершить научные исследования, провести испытания, пройти преакселерационную программу и зарегистрировать результаты интеллектуальной деятельности.

Фото: https://gov-murman.ru