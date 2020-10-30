Три кинокомпании получат рибейты на съёмку фильмов в Заполярье по итогам второго регионального конкурса

В Мурманской области завершился второй конкурс рибейтов для кинопроизводителей. Его итоги накануне подвели на заседании региональной кинокомисси под руководством заместителя губернатора Елены Дягилевой.

Рибейты – часть масштабной системы господдержки развития кинематографа в Мурманской области. Субсидии из областного бюджета на покрытие части расходов, понесенных на производство кинофильмов в регионе можно получить по итогам конкурсных процедур, организуемых областным министерством культуры.

На региональные рибейты в этот раз претендовало четыре кинокомпании, одна из заявок не была допущена к участию в конкурсе по формальным признакам. Остальные претенденты получат поддержку.

Как отметили в региональном Минкульте, общий фонд поддержки кинокомпаний увеличен с 3 до 5 млн рублей, поскольку съемки картины «Баренцево море» – победителя предыдущего конкурса рибейтов – были перенесены на весну 2021 года. Это непростое решение компания приняла на днях в связи с тем, что проект реализуется в нескольких регионах, а неблагоприятная эпидемиологическая ситуация усложняет организацию комплексного съёмочного процесса.

Как сообщает региональное Министерство культуры, победителями второго конкурса стали московские кинокомпании: «Студия Чеховъ» с сериалом «Иван», «Триафильм» и их картина «Кольская сверхглубокая» и «Карго», снимающая в Кировске сериал «Молоко». Общие затраты компаний на производство фильмов на территории Мурманской области превысили 14 млн рублей, поддержка в рамках программы рибейтов составит 3,7 млн рублей.

В начале ноября региональное Министерство культуры объявит новый этап конкурсных процедур.