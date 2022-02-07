Три корабля Северного флота вошли в Средиземное море для участия в межфлотском учении

Как сообщает пресс-служба Северного флота, отряд кораблей в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», фрегата «Адмирал Касатонов» и большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» вошёл в Средиземное море через Гибралтарский пролив.

В ближайшее время экипажам кораблей Северного флота предстоит принять участие в межфлотском учении, которое пройдёт в акватории Средиземного моря, и отработать взаимодействие с военными моряками Черноморского и Тихоокеанского флотов.

Поход отряда кораблей проходит под флагом командира дивизии ракетных кораблей Северного флота капитана 1 ранга Игоря Никитина. На первом этапе дальнего похода воины-североморцы приняли участие в масштабном учении с арктической экспедиционной группировкой, которое проходило под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

В соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год в январе и феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Всего к участию в мероприятиях привлекается свыше 140 кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, тысячи единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Фото: https://structure.mil.ru