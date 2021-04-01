Три моста будут отремонтированы в рамках дорожного нацпроекта в Мурманской области

По итогам электронных аукционов определены подрядные организации, которые в этом году будут выполнять ремонт двух мостов и 1 путепровода в Мурманской области. Работы запланированы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, победителем аукциона на выполнение работ по ремонту путепровода через железную дорогу на участке автомобильной дороги Заполярный – Сальмиярви признано ООО «Аксай». Индивидуальный предприниматель Павел Иванович Петров стал победителем при определении подрядчика на выполнение работ по ремонту моста через р. Умба на км 4+033 автомобильной дороги Умба-Кандалакша. А контракт на реконструкцию мостового перехода через реку Мартимъявр на автомобильной дороге Кола-Серебрянские ГЭС по итогам аукциона планируется заключить с ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление».