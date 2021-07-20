Три мурманских маршрута вошли в перечень субсидируемых семейных авиаперелётов

Правительство РФ утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. Принятое решение премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами.

В перечень субсидируемых маршрутов вошли три мурманских рейса: Мурманск-Воронеж; Мурманск – Казань; Мурманск – Ростов-на-Дону. Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки, предусматривающей приобретение билетов с единым бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает.

«Решение правительства позволит десяткам тысяч наших граждан приобрести билеты по фиксированным низким ценам. Семьи даже со скромным достатком смогут с комфортом долететь до места назначения, посмотреть страну, навестить родственников, бабушек и дедушек в других городах», – отметил Михаил Мишустин.

Всего планируется субсидировать перелёты по 46 маршрутам. В бюджете текущего года на эти цели предусмотрено 1,35 млрд рублей. Воспользоваться льготными семейными авиабилетами можно будет уже в августе, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.