Три музея региона признаны лучшими по результатам независимой оценки качества оказания услуг за 2020 год

На совместном заседании комитетов Мурманской областной Думы и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин представил результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры региона, проведенной в 2020 году.

Независимая оценка качества условий оказания услуг проводится на основании анонимных опросов жителей Мурманской области, которые посещают областные и муниципальные библиотеки, Дворцы и дома культуры, музеи, театры и другие учреждения культуры.

В 2020 году в опросах приняли участие 10784 человек, которым предложили в онлайн-режиме и очным опросом оценить удобство графика работы учреждений и поиска важной информации на их электронных ресурсах, комфортность бытовых условий, степень доступности услуг для инвалидов и доброжелательность сотрудников организации.

В соответствии с федеральным законодательством независимая оценка качества в отношении учреждений культуры проводится не реже, чем раз в три года. С 2018 по 2020 годы независимую оценку получили 89 учреждений Мурманской области, из них 18 организаций культуры в 2020 году.

Победителями по итогам 2020 года признаны Мурманский областной художественный музей, Городской историко-краеведческий музей Полярного и Мончегорский музей цветного камня им. В.Н. Дава.

«Независимая оценка качества условий оказания региональных услуг культуры является ценным ресурсом, основанным на мнении жителей региона, который помогает министерству и муниципалитетам более эффективно выстраивать работу учреждений культуры, повышая комфортность пребывания в них. И чем более активными в опросах будут наши земляки, тем лучше учреждения культуры будут учитывать их потребности», - отметил Тимур Давлетшин.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в 2021 году независимая оценка качества пройдёт в отношении региональных и муниципальных Дворцов, Домов и Центров культуры.