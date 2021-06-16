В Мурманске в районе улицы Достоевского запланировано производство взрывных работХОРОШИЕ НОВОСТИ: И это всё мы - от жареных цикад в шоколаде до приюта для собак-инвалидов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.06.21 11:00

Три музея региона признаны лучшими по результатам независимой оценки качества оказания услуг за 2020 год

На совместном заседании комитетов Мурманской областной Думы и.о. министра культуры Мурманской области Тимур Давлетшин представил результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры региона, проведенной в 2020 году.

Независимая оценка качества условий оказания услуг проводится на основании анонимных опросов жителей Мурманской области, которые посещают областные и муниципальные библиотеки, Дворцы и дома культуры, музеи, театры и другие учреждения культуры.

В 2020 году в опросах приняли участие 10784 человек, которым предложили в онлайн-режиме и очным опросом оценить удобство графика работы учреждений и поиска важной информации на их электронных ресурсах, комфортность бытовых условий, степень доступности услуг для инвалидов и доброжелательность сотрудников организации.

В соответствии с федеральным законодательством независимая оценка качества в отношении учреждений культуры проводится не реже, чем раз в три года. С 2018 по 2020 годы независимую оценку получили 89 учреждений Мурманской области, из них 18 организаций культуры в 2020 году.

Победителями по итогам 2020 года признаны Мурманский областной художественный музей, Городской историко-краеведческий музей Полярного и Мончегорский музей цветного камня им. В.Н. Дава.

«Независимая оценка качества условий оказания региональных услуг культуры является ценным ресурсом, основанным на мнении жителей региона, который помогает министерству и муниципалитетам более эффективно выстраивать работу учреждений культуры, повышая комфортность пребывания в них. И чем более активными в опросах будут наши земляки, тем лучше учреждения культуры будут учитывать их потребности», - отметил Тимур Давлетшин.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в 2021 году независимая оценка качества пройдёт в отношении региональных и муниципальных Дворцов, Домов и Центров культуры.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ситуация на рынке труда Мурманской области: самые востребованные работники и высокие зарплаты
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

Простачок
11.06.21 21:01
Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Простачок
10.06.21 21:12
При таком раскладе можно любую похоронную процессию притянуть к ответственности по этой статье - митинг по усопшему!
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире13:00«Отражение радуги». Художественный сериал, 3 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,44%-PRO Валюту (16+)Курс рубля в среду незначительно растёт и к доллару, и к евро-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Госдума поддержала во втором чтении законопроект о прибрежном рыболовстве
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика