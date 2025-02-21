Три населённых пункта Мурманской области получат почётные звания

Вчера депутаты на заседании областной Думы приняли законопроекты, предусматривающие присвоение почётных званий трём населенным пунктам региона.

Проекты законов разработаны Сергеем Дубовым по инициативе муниципалитетов, которая получила поддержку губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

27-й километр железной дороги Мончегорск — Оленья удостоится звания «Населённый пункт лётной доблести», а посёлок городского типа Печенга и село Алакуртти — звания «Населённый пункт воинской доблести».

Депутаты едины в понимании значимости этих законов, особенно в текущем году, который объявлен Президентом Российской Федерации Годом защитника Отечества, и в год празднования 80-летия Великой Победы, отмечалось в ходе обсуждения.

Региональные парламентарии также подчеркнули, что эти населенные пункты имеют славную историю, тесно связанную с военными событиями. Присвоение почётных званий — это не только признание заслуг, но и напоминание о важности сохранения памяти о подвигах предков. Жители этих населённых пунктов продолжают с честью выполнять свой долг, вписывая новые страницы в историю региона.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31861/