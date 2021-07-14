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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.21 12:30

Три объекта будут реконструированы в Мурманске на средства ММТП летом-осенью 2021 года

Подрядные организации приступают к работам на трёх объектах в Мурманске, реконструкция которых будет проходить на выделенные АО «Мурманский морской торговый порт» средства.

Планируется, что в течение лета-осени 2021 года будет реконструирована входная группа в помещении Клуб молодых инвалидов «Валентина +» c установкой подъёмной платформы для маломобильных групп населения. Ранее на средства АО «ММТП» была разработана проектная документация и приобретен подъёмник с вертикальным перемещением для маломобильных групп населения «ВПМ-01». Также ММТП регулярно помогает клубу шефской помощью в реализации социально значимых проектов.

Завершится третий этап реконструкции дворовой территории на перекрестке ул. Карла Либкнехта и пер. Водопроводный. Здесь будет установлена детская площадка. Она входит в проект по благоустройству двора, который одобрили жильцы близлежащих домов. Ранее АО «ММТП» профинансировал работы, в рамках которых во дворе были выложены бордюры на всех основных проездах, уложено асфальтобетонное покрытие, проложены пешеходные дорожки с установкой скамеек для отдыха по основным пешеходным путям, сделаны современные сети ливневой канализации, которые позволили избавить двор от поверхностных сточных вод. Помимо этого во дворе появилось современное светодиодное освещение, спортивная площадка и тренажеры. Также планируется провести работы по частичному восстановлению ранее выполненных объектов, которые были повреждены во время эксплуатации.

В гимназии №8 г. Мурманска, в которой по инициативе АО «ММТП» успешно ведётся преподавание в первом в России транспортно-логистическом классе, будет проведен ремонт столовой в современном стиле и закуплены новые и современные столы и стулья. Ранее с помощью предприятия в учебном заведении были отремонтированы кабинеты физики и робототехники, транспортно-логистический класс, холл, модернизирована библиотека, а в прошлом году ММТП помогло отремонтировать и оформить помещение для Шахматного клуба.

«В настоящий момент подрядчики выходят на объекты и приступают к работам. Задача – выполнить работы качественно и в срок», - сказала заместитель директора по развитию АО «Мурманский морской торговый порт» Елена Кокорева.

Напомним, что указанные работы ведутся в рамках социально-экономического соглашения между администрацией г. Мурманска и АО «ММТП» и являются частью программы по формированию комфортной городской среды в областном центре.

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