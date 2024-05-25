Три основные задачи, которые должен решать Северный морской путь

О наиболее злободневных вопросах развития Севморпути на конференции «POLAR 2024» рассказывает директор компании «Гекон», член научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики Михаил Григорьев.

Какие задачи стоят перед нашим государством в деле развития Северного морского пути? Достижим ли целевой показатель по перевозке по СМП в объеме 80 млн тонн в 2024 году? Достаточно ли у нашей страны внутренних резервов, чтобы начать бесперебойное судоходство в Восточной Арктике?

О наиболее злободневных вопросах развития Севморпути на конференции «POLAR 2024» рассказывает директор компании «Гекон», член научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики Михаил Григорьев.

Фото и видео (Проектный офис развития Арктики «ПОРА»): https://vk.com/video-165713521_456239543