Три передвижных отделения почтовой связи оказывать почтовые и финансовые услуги в труднодоступных и малонаселенных пунктах Мурманской области

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, мобильные почтовые отделения продолжают оказывать почтовые и финансовые услуги в труднодоступных и малонаселенных пунктах, где нет стационарных почтовых отделений

«Передвижные отделения почтовой связи обслуживают жителей в определенные дни, о чем мы предупреждаем заранее. Благодаря им, жители небольших отдаленных пунктов Мурманской области могут воспользоваться широким спектром почтовых и социально значимых услуг, предоставляемых Почтой России», - подчеркнул региональный управляющий УФПС Мурманской области Егор Хаценко.

В Заполярье функционируют 3 передвижных отделения почтовой связи (ПОПС). Эти отделения обслуживают десять отдаленных поселений Мурманской области с численностью населения около 2 тысяч жителей: Варзугу, Оленицу, Кашкаранцы, Кузомень, Белое Море, Ковдозеро, Песчаный, Магнетиты, станцию Лопарская и Килпъявр.

ПОПС по своей функциональности и технической оснащенности является полноценным почтовым отделением. Передвижные офисы снабжены online каналами, поэтому жителям глубинки, помимо традиционных почтовых услуг, доступны самые современные сервисы – отправка и получение денежных переводов, коммунальные платежи, оплата услуг сотовой связи, оформление страховок и многое другое.