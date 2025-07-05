Три практики из Мурманской области признаны победителями всероссийского конкурса «Будущее – это мы!»

Сразу три проекта из Мурманской области стали победителями всероссийского отбора лучших практик по поддержке семей с детьми, проведённого в рамках проекта «Многодетная Россия». Среди них – социальный проект «Мы – семья» Елены Трапезниковой, направленный на психологическую поддержку и творческую самореализацию семей, проживающих в гарнизонах региона. В рамках проекта прошли тренинги, арт-мастерские, семейные фестивали и мероприятия, направленные на укрепление внутрисемейных связей. Практика охватила свыше 100 семей, включая семьи военнослужащих, и получила положительную оценку за повышение качества семейной жизни и укрепление психологического климата.

В числе победителей проект «Семейное пространство «На активной волне» Мончегорского комплексного центра социального обслуживания. Практика ориентирована на поддержку семей в трудной жизненной ситуации, в том числе многодетных, через организацию швейных, кулинарных и творческих мастерских. За время реализации поддержку получили 28 семей, изданы методические материалы, запущен семейный коворкинг, что позволило укрепить семейные традиции и повысить уровень социальной активности. Ещё один победитель – практика ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН» по летнему оздоровлению детей с инвалидностью «На здоровье с летом».

Кроме того, в федеральный каталог включены ещё три проекта из региона: «Вахта памяти» Центра психолого-педагогической помощи, инициатива «Спорт в семье – дело пап», а также проект «Маленькие путешествия Большой семьи» от Мурманской региональной общественной организации «Многодетные Заполярья». Все эти инициативы демонстрируют высокую социальную значимость, обеспечивают комплексную поддержку семьям и направлены на улучшение качества жизни детей и родителей.

В 2025 году на конкурс социальных практик «Будущее – это мы» было подано 164 заявки из 70 регионов. Победителями признаны 83 практики из 41 субъекта Российской Федерации. География проектов – от Калининграда до Камчатки.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, победители и участники конкурса приглашены на Форум «Многодетная Россия» 2025, который пройдёт 9-10 июля в Москве.

Цифровая платформа praktikaregion.ru продолжает пополняться. Это открытый ресурс – как для профессионального сообщества, так и для родителей, педагогов, социальных работников, которым важно видеть, как сегодня можно и нужно поддерживать семьи в регионах России.