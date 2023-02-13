Три проекта из Мурманска стали победителями губернаторской программы «На Севере – твой проект»

Лучшими были признаны 65 инициатив северян со всей Мурманской области. Они будут реализованы при поддержке регионального и муниципальных бюджетов.

Как сообщает администрация города Мурманска, проекты-победители выбраны с учетом результатов онлайн-голосования на портале «Наш Север», в котором приняли участие около 37 тысяч человек. От жителей города Мурманска на конкурс было представлено 10 инициатив.

Наибольшее количество голосов набрали три проекта, они и стали победителями программы. Две инициативы касаются благоустройства и создания спортивно-игровых пространств на территории детских садов №73 (ул. Юрия Гагарина, 10) и №157 (ул. Морская, 13). Ещё один посвящён созданию комплекса благоприятных условий для развития творческого и ценностного потенциала обучающихся, в школе №36 (ул. Комсомольская, 13) будет реконструирован актовый зал.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24357&page=1