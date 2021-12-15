Три проекта из Мурманской области получат инновационные ваучеры в размере 250 тысяч рублей

В Мурманской области определены победители конкурса на предоставление финансовой поддержки в форме инновационного ваучера. Приём заявок проходил с 26 октября по 26 ноября этого года. Целью поддержки является финансовое обеспечение затрат в ходе реализации инновационного проекта.

Инновационный ваучер может быть использован в целях финансового обеспечения следующих затрат: консалтинговые и маркетинговые услуги, продвижение проектов, услуги в сфере инжиниринга, прототипирования, макетирования и проведения лабораторных исследований/испытаний, образовательные услуги.

«По итогам заседания комиссии определены три победителя, которым будут предоставлены инновационные ваучеры в размере 250 тысяч рублей, на помощь в реализации таких проектов как беспилотный плавательный аппарат и производство новых видов продукции на основе использования икры морских ежей Баренцева моря», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, подробная информация об условиях, сроках и порядке подачи документов на участие в конкурсе в следующем году, а также результаты отбора этого года размещены на портале малого и среднего предпринимательства Мурманской области.