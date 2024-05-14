Три проекта из Мурманской области представлены на Всероссийском конкурсе проектов «Россия – страна достижений»

В рамках Дней регионального развития «Пространство будущего» на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве проходит конкурс проектов среди участников от всех субъектов Российской Федерации. Мурманская область представила проекты во всех номинациях: инфраструктурные, туристические и молодёжные проекты.

В номинации «Туристический проект» на конкурс представлен проект создания современного туристического кластера «Хибины» (аквакомплекс «Аврора» и гостиница с многоуровневым паркингом).

В номинации «Молодёжный проект» за звание победителя борется Центр цифровых искусств «Муза» в Мурманске — первый в России проект дополнительного образования детей, объединяющий в себе технологии, исследовательскую деятельность и креативные практики.

В номинации «Инфраструктурный проект» от Мурманской области представлен проект строительства многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями. Объект представляет собой комплекс жилой застройки от 9 до 17 этажей со встроенными помещениями различного функционального назначения. Предполагается, что жилой комплекс сможет обеспечит жильём более 3000 человек. Участок жилой застройки расположен вблизи благоустроенной набережной, рядом с местом слияния рек Кола и Тулома.

Жители Мурманской области могут поддержать регион в онлайн-голосовании. Для этого необходимо открыть раздел «Конкурс проектов» на сайте «Достижения.РФ», выбрать Мурманскую область в списке регионов и проголосовать за понравившийся проект.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября в Москве на территории ВДНХ, где представлены важнейшие достижения страны в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, сферах транспорта, строительства, науке и культуре, международном сотрудничестве. Экспозиция Мурманской области расположена в зоне «В» 75-го павильона. На стенде региона представлены главные символы Кольского Заполярья: северное сияние, памятник защитникам Советского Заполярья и разбивающий льды атомный ледокол. Выставка продолжит работу до 8 июля 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru