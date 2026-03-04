Три проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»
04.03.26

Три проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»

Стартовало народное голосование III Всероссийской муниципальной премии «Служение». Организатор – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента РФ. Премия проводится по поручению главы государства Владимира Путина в рамках форума «Малая Родина – Сила России» и призвана объединить муниципальное сообщество, повысить престиж службы на местах.

Наблюдательный совет утвердил список финалистов: в него вошли 110 проектов из 63397 заявок, поступивших со всей страны. Именно эти инициативы теперь вынесены на суд жителей. Со 2 марта по 6 апреля включительно любой гражданин с подтверждённой учётной записью на портале «Госуслуги» может отдать свой голос за понравившуюся практику в любой из 11 номинаций (один голос – один проект в рамках номинации). Лауреатов и победителей определят по итогам этого этапа, их утвердит Наблюдательный совет в апреле. Торжественная церемония награждения состоится 21 апреля 2026 года на III Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – Сила России».

Заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул значимость обратной связи от населения: «Участие граждан в определении лауреатов через портал «Госуслуги» подтверждает открытость и прозрачность процедуры. Активная гражданская позиция жителей позволит определить действительно достойные проекты, направленные на развитие территорий и повышение качества жизни».

Сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила: «В этом году мы получили рекордное количество заявок — более 63 тысяч, и каждая из них — это история служения. Финалисты представили проекты в самых разных сферах: от благоустройства и сохранения исторической памяти до поддержки семей и межнационального согласия. Теперь слово за жителями страны».

Среди финалистов – три ярких проекта из Мурманской области, которые уже получили высокую оценку экспертов. Проект «Большая семья Крайнего Севера» (номинация «Благополучие семьи – приоритет государства»), направлен на поддержку семейных ценностей в условиях Севера. Автор – мама двенадцати детей Марина Кузнецова из Кировска. Проголосовать можно по ссылке.

Медиапроект «Открытые люди закрытого города» (номинация «Диалог с населением – открытость власти») делает власть доступнее для жителей ЗАТО. Автор – Анастасия Рябых из Североморска. Проголосовать можно по ссылке.

Инициатива «Мы рядом» (номинация «Единство народов России – сила страны») объединяет людей разных национальностей и укрепляет межнациональное согласие в регионе. Автор – Галина Соколова из Видяево. Проголосовать за проект можно по ссылке.

Поддержать северян и отдать свой голос можно до 6 апреля на платформе «Госуслуги». Победители будут объявлены 21 апреля 2026 года.

 

 

