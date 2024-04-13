Три проекта из Мурманской области стали соискателями XII Национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Признание общественности»

Поддержать земляков можно до 30 апреля на официальном сайте премии.

Всего соискателями премии стали более 600 проектов и современных достижений из 14 стран мира.

«География участников премии «Хрустальный компас» каждый год расширяется и в сообщество авторов выдающихся достижений и уникальных проектов добавляются новые герои, примеры которых вдохновляют на новые свершения людей по всему миру», – подчеркнул председатель оргкомитета Национальной премии «Хрустальный компас» Иван Чайка.

Мурманская область представлена проектами: «Неизвестный архипелаг» – комплексные исследования Новой Земли в рамках совместных экспедиций Северного флота, 12 ГУ МО РФ и РГО, монография «История кольской академической науки: становление Кольского научного центра РАН и его первого научного института» и фотопроект Валентина Колинько «Кандалакшский заповедник: животные арктических островов».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года под эгидой Русского географического общества. В этом году она проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Партнёром премии выступает компания «ОТЭКО», партнёром по стилю – «Indever». За 12 лет на соискание премии поступило более 4300 проектов и достижений из 48 стран мира. В специальной номинации «Признание общественности», где лауреатов определяют путем интернет-голосования, свои предпочтения выразили более 2,5 млн человек. Среди лауреатов премии и обладателей заветной хрустальной статуэтки прошлых лет – Фёдор Конюхов и Фредерик Паулсен, Московский государственный университет имени Ломоносова и Институт гляциологии и экогеографии, Университет Ланьчжоу и Швейцарский полярный институт, ПАО «КамАЗ» и «National Geographic Society», а также многие другие.

Северный флот совместно с Русским географическим обществом уже дважды становился победителем премии «Хрустальный компас»: в 2019 и в 2022 гг.

Церемония награждения победителей XI и XII географического «Оскара» пройдёт 30 мая в Москве.

Фото: https://gov-murman.ru