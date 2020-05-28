Три проекта из Мурманской области вошли в шорт-лист всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след»

В рамках конкурса каждый может предложить идеи арт-объектов в своём городе, лучшие из которых реализуются профессиональными художниками и архитекторами.

В этом году на конкурс от Мурманской области поступило 16 заявок. Проекты, набравшие более 100 голосов по результатам зрительского голосования, прошли оценку экспертов, среди которых архитектурный критик Владимир Фролов, художник и скульптор Константин Новиков, архитектор Анна Дельгядо, арт-критик Лиза Савина, художник Дмитрий Пиликин, доцент института дизайна и урбанистики ИТМО Александра Ненько.

В шорт-лист вошли 15 проектов, три из них – от участников из Мурманской области. Это памятник героям книги «Два капитана» (г. Полярный), памятник «Кольский ключ» (г. Кировск), сказочный арт-объект «Оленегорск – родина Морозко».

Далее проекты будут направлены на региональную экспертизу. Кроме того, состоится конкурс среди художников на лучший эскиз. Проекты победителей реализуют в регионах до конца 2020 года.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, учредитель всероссийского конкурса идей по созданию арт-объектов «Культурный след» – фонд «Живая классика» при поддержке советника президента по культуре Владимира Толстого, Роспечати, Московского музея современного искусства, компании «Норникель».