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Мурманская область. Арктика (16+)01.08.23 16:30

Три проекта от Мурманской области получат поддержку «Движения Первых» на сумму более 4 млн рублей

Подведены результаты грантового конкурса РДДМ «Движение Первых». По итогам заседания конкурсной комиссии три проекта от участников из Мурманской области, получившие наивысшие баллы в ходе независимой экспертизы, вошли в число победителей. Сумма финансирования региональных проектных инициатив составит 4 млн 485 тысяч рублей.

Гранты «Движения Первых» будут направлены на организацию и проведение проектных активностей, направленных на воспитание, развитие и самореализацию, организацию досуга детей и молодёжи в 2023 году.

Победителем в направлении «Туризм и путешествия «Открывай страну!» стал Детско-юношеский центр «Ровесник» имени Светланы Алексеевны Крыловой из Кандалакшского района. Проект – региональный фестиваль туристско-краеведческих и экологических действий «Наследие Севера».

Победителями в направлении «Культура и искусство «Создавай и вдохновляй» стали: АНО «Команда 51» с проектом «Музыкальные надежды Арктики». Цель проекта – развитие творческого потенциала и повышение исполнительского мастерства учащихся ДМШ и ДШИ Мурманской области; Централизованная библиотечная система г. Апатиты с проектом «Лапландский ДВИЖ». Проект направлен на популяризацию и приобщение молодёжи и детей к самобытной культуре коренного народа Кольского полуострова – саамов, а также на развитие добровольческой деятельности в молодёжной среде.

До конца года заявки, рекомендованные к присуждению гранта, пройдут проверку «Движения Первых» на предмет эффективности их реализации по принципу «360*» – совместно с детьми, родителями, педагогическим сообществом и общественниками. Оценка проектных активностей будет осуществляться с учётом интересов и потребностей подрастающего поколения. Сопровождать реализацию проектов участников будут помогать региональные отделения Движения Первых.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, всего на конкурсный отбор было подано 2360 проектов. По итогам заседания конкурсной комиссии были утверждены 759 победителей из 81 региона. Общая сумма финансирования проектных инициатив составила 2 млрд рублей.

Результаты грантового конкурса опубликованы на сайте РДДМ «Движение Первых» по ссылке: гранты.будьвдвижении.рф.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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