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Мурманская область. Арктика (16+)10.07.26 13:00

Три проекта учреждений культуры Мурманской области признаны лучшими по итогам Всероссийского конкурса практик Минкультуры РФ

Три проекта учреждений культуры Мурманской области вошли в число победителей ежегодного Всероссийского конкурса среди библиотек и домов культуры для выявления лучших практик работы, который проводит Министерство культуры РФ в рамках национального проекта «Семья». Поощрения из федерального бюджета в 2026 году удостоены 340 учреждений из 70 регионов России. В их числе — Мурманский областной Дворец культуры имени Кирова, городская библиотека ЗАТО Александровск в Гаджиево и детская районная библиотека Терского округа в Умбе.

Так, по итогам конкурса в номинации «Народное творчество» победу одержал областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова с проектом «Арктические сезоны».

Напомним, это региональный смотр-конкурс народных и образцовых самодеятельных коллективов, который проходит раз в 5 лет. Идея родилась в 2023 году, учредителями выступили региональный Минкульт и областная «Кировка», при участии художественного музея. Проект был реализован в 2024 году и дал возможность собрать на 4 площадках региона все коллективы, имеющие звание — от народной музыки и танца до театров мод и циркового искусства. По итогам конкурса лучших практик учреждение получило субсидию в размере 3,0 млн рублей. На эти средства в 2026 году проведен текущий ремонт помещения, закуплено оборудование для студии звукозаписи и организованы курсы повышения квалификации специалистов.

В номинации «Культурно-просветительские проекты» поддержаны сразу две практики.

Городская библиотека в Гаджиево представила проект «Профлаборатория: Собери свою профессию будущего». Это цикл профориентационных мероприятий для подростков в условиях закрытого военного города. В основе проекта — интерактивные форматы: профориентационный хакатон, психологическая игра «ПрофПИК», программа «День профессионала», где школьники могут попробовать себя в различных профессиях. Особое внимание уделяется развитию креативных индустрий: дизайну, медиа, IT и предпринимательству. На полученные средства в библиотеке проведут текущий ремонт помещений, приобретут современную мебель и техническое оснащение. Также средства направят на пополнение книжного фонда, приобретение специализированного оборудования для людей с ОВЗ и повышение квалификации сотрудников. Общий объем финансирования проекта составит более 3,4 млн рублей.

Детская районная библиотека в Умбе одержала победу с проектом «Сокровища земли Тре» — ежегодной межрегиональной краеведческой конференцией, которая проводится с 2012 года. Её уникальность — в двухдневном формате: первый день посвящен научно-исследовательским докладам взрослых краеведов и музейных работников, второй «детский день» собирает юных пользователей на культурно-познавательных площадках. По итогам десяти конференций изданы альманахи о представленных исследованиях.

На средства субсидии в библиотеке проведут ремонт: заменят напольное покрытие, покрасят стены, установят новые межкомнатные двери. Книжный фонд пополнится изданиями нон-фикшн и детской литературой, появится новая мебель. Также закупят современное оборудование, костюмы и настольные игры. Общий объем финансирования — более 3,4 млн рублей.

«Три практики из Мурманской области признаны лучшими на федеральном уровне — это подтверждение высокого профессионализма наших специалистов и востребованности тех форм работы, которые они создают. «Арктические сезоны», «Профлаборатория» и «Сокровища земли Тре» — совершенно разные проекты, но каждый из них решает важные задачи: поддержку народного творчества, помощь юным северянам в выборе профессии, сохранение исторической памяти. Их успех вдохновляет и показывает, что наши учреждения культуры работают на опережение, предлагая современные, интересные и эффективные форматы как для жителей региона, так и для всей страны», — отметила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, всего в 2025 году на конкурс поступило более двух тысяч заявок из 82 субъектов РФ. По итогам отбора поддержано 340 практик. Банк лучших практик будет сформирован на сайте «Пространство культуры» и станет доступен для использования специалистами отрасли по всей стране.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570928/#&gid=1&pid=4

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