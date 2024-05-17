Три простых шага для защиты своей недвижимости - Росреестр

Для того чтобы уберечь свою недвижимость от неправомерных случаев мошенничества при покупке, продаже или аренде, необходимо знать основные доступные методы защиты своей собственности и своевременно их применять. Подробно о таких способах защиты рассказала начальник Печенгского отдела Управления Росреестра по Мурманской области Нина Гришина.

Способ № 1 – бесплатно подать в Росреестр заявление о невозможности совершения сделок с недвижимостью без личного участия (через МФЦ или «Госуслуги»).

В этом случае в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена запись о таком заявлении. В дальнейшем документы, поданные без личного участия собственника (например, по доверенности), не будут рассматриваться органом регистрации прав, их вернут обратно заявителю.

Способ № 2 – сообщить в Росреестр адрес своей электронной почты (заявление можно подать также бесплатно через МФЦ или «Госуслуги»).

При наличии в ЕГРН адреса электронной почты орган регистрации прав сможет вас уведомить о поступлении документов. Таким образом, если вы подали их сами, то убедитесь, что они поступили. Если же вы сделку не совершали, то узнаете о попытке третьих лиц продать вашу недвижимость.

Способ № 3 - при покупке жилья внимательно проверить документы продавца.

Если вы приобретаете недвижимость, то необходимо внимательно изучить документы продавца, на основании которых он стал собственником объекта. Также попросите продавца предоставить актуальную выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Это поможет удостовериться, что продавец действительно является собственником недвижимости и позволит узнать о существующих ограничениях на объект, например, об арестах.

Кроме этого, спросите нотариальное согласие супруга продавца, если недвижимость приобреталась в браке, но оформлена только на одного из них. При отсутствии такого согласия сделка будет зарегистрирована, но в последующем она может быть оспорена в суде стороной, не давшей согласие на её совершение.