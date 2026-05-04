В Праздник весны и труда мурманчане делом доказали любовь к родному городуМурманская область готовится отметить 81-ю годовщину Победы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.05.26 09:30

Три реальные судьбы семей участников СВО: спектакль «Мы выдержим! Мы выстоим! Дождёмся!» на сцене Мурманского областного театра кукол

Спектакль «Мы выдержим! Мы выстоим! Дождёмся!», посвящённый жёнам и матерям участников специальной военной операции, самодеятельного коллектива Центра культуры Печенгского муниципального округа был показан  2 мая  на сцене Мурманского областного театра кукол.

Режиссёром спектакля выступила Наталья Реница — директор Центра культуры Печенгского муниципального округа, жена участника СВО.

В постановке задействованы более 30 человек — жёны и родственники военнослужащих, сами бойцы, творческие коллективы и дети. В её основе — реальные истории семей, которые ждут близких, воспитывают детей и поддерживают друг друга.

«Сейчас, когда в этом зале погас свет, мне кажется, каждый из нас прожил маленькую жизнь. Это не просто спектакль. Это живое свидетельство силы духа, любви и невероятного единства», — отметил Андрей Чибис, глава региона, который посетил эту постановку.

Глава региона подчеркнул, что за сводками стоят судьбы людей, а такие проекты помогают увидеть живые человеческие истории — с ожиданием, верой и ответственностью.

Он поблагодарил жён и матерей военнослужащих за стойкость и поддержку семей.

«Мурашки — весь спектакль. Это дорогого стоит. Прежде всего — низкий поклон нашим бойцам, которые защищают страну. И вам — тем, кто в зале: сильным мамам, жёнам, детям. Война — это всегда страшно и тяжело. Очень многие ребята ушли защищать Родину — из гарнизонов и обычных городов: военные и гражданские. Бойцы выполняют свою задачу, действительно защищают страну. Но в тылу — не менее сильные женщины. Вы не просто ждёте — и это главное. Это и было показано в спектакле. Вы работаете, помогаете, плетёте сети, собираете всё необходимое — и тем самым приближаете победу, возвращение своих близких.

И отдельное, особое уважение — тем, кто, потеряв мужей и сыновей, продолжает делать это ради других», — подчеркнул губернатор.

Особое место в постановке занимает история актрисы Натальи Александровны Трутневой. В 1957 году она переехала в Мурманскую область. Работала в Доме культуры руководителем спортивного кружка, затем — на Кольской ГМК. Она ветеран труда Мурманской области.

В 2022 году её сын, лейтенант Трутнев Станислав Игоревич, попал в плен, где провёл 11 месяцев. В настоящее время он находится в зоне проведения специальной военной операции.

Отдельно отмечен вклад артистов, многие из которых проживают эти истории лично. По словам главы региона, постановка стала не только художественным высказыванием, но и важной формой поддержки тех, кто сегодня на передовой.

В завершение мероприятия губернатор вручил участникам спектакля памятные подарки, поблагодарив их за искренность, мужество и вклад в общее дело.

Правительство Мурманской области продолжит системную работу по поддержке семей военнослужащих — от решения бытовых вопросов до развития инфраструктуры и повышения качества жизни в гарнизонах.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, спектакль стал частью общественной и культурной работы, направленной на поддержку семей участников СВО и укрепление связи между фронтом и тылом.

 

 

Фото:  https://gov-murman.ru/info/news/566923/#&gid=1&pid=17

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: как майские праздники могут повлиять на зарплату
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире12:30«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)13:00«Снайперы. Любовь под прицелом». Художественный сериал, 1 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Реальные зарплаты в феврале выросли в РФ на 8,6%-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане пожаловались на граффити на фасаде дома и входной группе МКД-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять