Три реальные судьбы семей участников СВО: спектакль «Мы выдержим! Мы выстоим! Дождёмся!» на сцене Мурманского областного театра кукол

Спектакль «Мы выдержим! Мы выстоим! Дождёмся!», посвящённый жёнам и матерям участников специальной военной операции, самодеятельного коллектива Центра культуры Печенгского муниципального округа был показан 2 мая на сцене Мурманского областного театра кукол.

Режиссёром спектакля выступила Наталья Реница — директор Центра культуры Печенгского муниципального округа, жена участника СВО.

В постановке задействованы более 30 человек — жёны и родственники военнослужащих, сами бойцы, творческие коллективы и дети. В её основе — реальные истории семей, которые ждут близких, воспитывают детей и поддерживают друг друга.

«Сейчас, когда в этом зале погас свет, мне кажется, каждый из нас прожил маленькую жизнь. Это не просто спектакль. Это живое свидетельство силы духа, любви и невероятного единства», — отметил Андрей Чибис, глава региона, который посетил эту постановку.

Глава региона подчеркнул, что за сводками стоят судьбы людей, а такие проекты помогают увидеть живые человеческие истории — с ожиданием, верой и ответственностью.

Он поблагодарил жён и матерей военнослужащих за стойкость и поддержку семей.

«Мурашки — весь спектакль. Это дорогого стоит. Прежде всего — низкий поклон нашим бойцам, которые защищают страну. И вам — тем, кто в зале: сильным мамам, жёнам, детям. Война — это всегда страшно и тяжело. Очень многие ребята ушли защищать Родину — из гарнизонов и обычных городов: военные и гражданские. Бойцы выполняют свою задачу, действительно защищают страну. Но в тылу — не менее сильные женщины. Вы не просто ждёте — и это главное. Это и было показано в спектакле. Вы работаете, помогаете, плетёте сети, собираете всё необходимое — и тем самым приближаете победу, возвращение своих близких.

И отдельное, особое уважение — тем, кто, потеряв мужей и сыновей, продолжает делать это ради других», — подчеркнул губернатор.

Особое место в постановке занимает история актрисы Натальи Александровны Трутневой. В 1957 году она переехала в Мурманскую область. Работала в Доме культуры руководителем спортивного кружка, затем — на Кольской ГМК. Она ветеран труда Мурманской области.

В 2022 году её сын, лейтенант Трутнев Станислав Игоревич, попал в плен, где провёл 11 месяцев. В настоящее время он находится в зоне проведения специальной военной операции.

Отдельно отмечен вклад артистов, многие из которых проживают эти истории лично. По словам главы региона, постановка стала не только художественным высказыванием, но и важной формой поддержки тех, кто сегодня на передовой.

В завершение мероприятия губернатор вручил участникам спектакля памятные подарки, поблагодарив их за искренность, мужество и вклад в общее дело.

Правительство Мурманской области продолжит системную работу по поддержке семей военнослужащих — от решения бытовых вопросов до развития инфраструктуры и повышения качества жизни в гарнизонах.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, спектакль стал частью общественной и культурной работы, направленной на поддержку семей участников СВО и укрепление связи между фронтом и тылом.

