Три редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрации
16.11.25 13:00

Три редкие книги по истории Кольского Заполярья вернулись в фонд областной научной библиотеки после профессиональной реставрации

Издания конца XIX – начала XX веков восстановлены специалистами Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино в Москве.

Среди отреставрированных изданий — «Колонизация, её современное положение и меры для русского заселения Мурмана» Н.А. Шаврова (1898 год), а также два статистических исследования Мурмана 1903-1904 годов. Все книги были напечатаны в Санкт-Петербурге. Как отмечают специалисты, они представляют большую историческую ценность для изучения развития Русской Арктики.

Реставраторы провели сложные работы: восстановили книжные блоки и издательские обложки, создали новые переплеты из кожи и мраморной бумаги с золотым тиснением, поместили книги в специальные защитные футляры для долговременного хранения.

Особый интерес представляет экземпляр книги Шаврова, который ранее принадлежал личной библиотеке военного министра Алексея Куропаткина. На обложке сохранился штамп «Библиотека А.Н. Куропаткина» и дарственная надпись: «Его высокопревосходительству Алексею Николаевичу Куропаткину от автора».

Автор книги Николай Шавров — военный инженер и журналист — в 1897 году лично изучал Мурманское побережье и в своих докладах обосновал необходимость строительства железной дороги и порта на Кольском Севере.

Статистические исследования содержат уникальные сведения о жизни поморов в конце XIX века. Например, в них описывается, что местный скот питался не только сеном, но и морскими водорослями, и даже тресковой печенью. Также упоминается интересный обычай: когда рыбак возвращался с уловом, любой мог взять у него рыбу на уху бесплатно.

С оцифрованными версиями уникальных изданий можно познакомиться в электронной библиотеке «Кольский Север».

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, сохранение исторической памяти и культурного наследия Кольского Заполярья, в том числе литературных источников, является важным направлением реализации губернаторского плана «На Севере – Жить!».

 

 

