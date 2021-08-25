Три рекорда за раз – портовики АО «ММТП» не перестают удивлять

Сразу три рекорда установили сотрудники Мурманского морского торгового порта за прошедшие выходные. Так, была отгружена самая большая судовая партия песка - 36616 тонн, которые были погружены на теплоход «Пола Онега» на десятом причале.

Скорость погрузки была невероятной, таким образом был достигнут второй рекорд – среднесуточная интенсивность погрузки песка составила 10278 тонн в сутки. Груз предназначен для нужд крупного нефтегазового проекта на полуострове Таймыр.

Третий же рекорд поставили на пятнадцатом, так называемом арктическом, причале АО «ММТП». Портовики так же быстро, со скоростью 10482 тонн в сутки, погрузили щебень на судно «Пола Девора».

«Мурманский морской торговый порт регулярно подтверждает статус крупнейшей стивидорной компании в Арктической зоне России, ответственно выполняя самые сложные и уникальные задачи в кратчайшие сроки. Однако без людей, которые работают в порту, достижение таких показателей было бы невозможно», - отмечает генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Примечательно, что год назад, в августе, портовиками так же был поставлен тройной рекорд, когда они достигли максимальной среднесуточной интенсивности погрузки, а также за одну смену погрузили рекордный объем навалочного груза. А это говорит о профессионализме сотрудников АО «ММТП» и их стремлению делать свою работу лучше с каждым разом.