Три ретейлера согласились ограничить наценки на продукты, сообщили в ФАС

Российские торговые сети согласились ограничить наценки на продукты по предложению ФАС, говорится в сообщении антимонопольной службы. Речь идёт о трёх ретейлерах, которые направили свои предложения по ограничениям в ведомство.

Как пишет pnp.ru, ранее ФАС предложила торговым сетям проработать механизмы ответственного ценообразования и взять на себя обязательства по снижению цен на социально значимые продовольственные товары. Речь шла об ограничении наценок на отдельные позиции внутри каждой из категорий при сохранении достаточного объёма продуктов в магазинах.

«По результатам проведённых совещаний три ретейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки», — сообщает ФАС.

АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок десятью процентами, а торговая сеть «Бристоль» — 10-15 процентами.

В антимонопольном ведомстве изучают предложения торговых сетей.

Напомним, причиной для проверок стали поступавшие в ведомство сообщения граждан о существенном росте цен. Сетевых ретейлеров заподозрили в антиконкурентном сговоре с целью повышения и поддержания на высоком уровне цен на социально значимые продовольственные товары.