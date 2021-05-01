Три рыбака погибли во время шторма на побережье Баренцева моря

Восемь рыбаков на четырёх лодках попали в шторм в районе губы Орловка Баренцева моря (севернее Териберки). Три из них погибли, два человека спаслись, ещё трёх ищут, сообщили в Северо-Западном следственном управлении СК РФ на транспорте.

«По нашей информации, на промысел вышли четыре лодки, в каждой по два рыбака. В настоящее время обнаружены трое рыбаков погибшими, двое выжили, поиски остальных ещё продолжаются», - сообщили ТАСС в следственном управлении.

По предварительным данным, рыбаки попали в шторм в районе губы Орловка и не справились с управлением лодок. Связь с рыбаками отсутствует.

Отмечается, что всего рыбаков ищут девять спасателей, задействованы три единицы техники,