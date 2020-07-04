Три самолёта Ту-142 Северного флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и Северо-восточной Атлантики

Продолжительность полета составила более 12 часов. За это время самолёты преодолели маршрут протяженностью 7 тысяч километров.

Лётчики отработали задачи полёта над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия радиолокационного контроля, а также отработали вопросы лётной подготовки в дальней морской зоне.

На обратном маршруте полёта экипажи противолодочных самолётов Северного флота выполнили дозаправку в воздухе от самолётов-заправщиков Ил-78 ВКС России.

На отдельных участках маршрута российские самолёты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолёты F-35 с авиабазы Кефлавик, расположенной в Исландии.

Истребительно-авиационное прикрытие полёта самолётов Ту-142 Северного флота обеспечивали самолёты МиГ-31 в рамках программы боевой подготовки экипажей противолодочной и истребительной авиации.

Как сообщает пресс-служба СФ, самолёты Северного флота действовали в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ иностранных государств.