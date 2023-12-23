Самое лучшее передать детям: семья из Эфиопии посадила 2000 деревьев, а австралийский фермер учит сыновей ремонтировать старую автотехникуМарина Табейкина: обиженные люди, или Вредные обиды
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)23.12.23 13:00

Три самых популярных способа обмана россиян денежными мошенниками назвал Герман Греф

Глава «Сбербанка» Герман Греф перечислил три самых популярных способа обмана россиян мошенниками — это взлом аккаунтов в мессенджерах и рассылка контактам сообщений с просьбой одолжить денег, запугивание тем, что близкий человек оказался задержан правоохранительными органами и нужны средства, чтобы «дать взятку» и звонок якобы от сотрудника ФСБ.

«Сегодня мошенники настолько извращены, что они сначала взламывают аккаунты в социальных сетях, либо в мессенджерах, посылают вам сообщение от имени вашего друга или коллеги с просьбой перечислить какие-то небольшие деньги или проголосовать за ребёнка на каком-нибудь конкурсе и так далее», — рассказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Как пишет 1prime.ru, он добавил, что просьбы отправить деньги и назвать свои платёжные данные должны настораживать, на них ни в коем случае не надо поддаваться, даже если они приходят с аккаунта близких или родственников.

«Второй способ, — это конечно, запугать, … сказать, что вашего ребёнка или вашего знакомого задержали в милиции за какие-то правонарушения или преступления и нужно срочно дать взятку. Вторая по популярности вещь. Третья по популярности вещь – это, конечно, звонок сотрудника ФСБ, который говорит, что ваш счёт взломан и нужно срочно перевести все деньги на безопасный счёт, который даёт мошенник», — рассказал Греф.

Но «самое обидное», по его словам, когда мошенники помимо того, что обворовывают людей, ещё толкают их на совершение преступлений, давая команду идти в банковское отделение и что-то там взрывать или ломать. «Последний случай у нас на прошлой неделе – крушил топором банковское оборудование или обливал сотрудников зелёнкой. Якобы мошенники после этого обещают ему вернуть деньги», — сказал банкир.

По его словам, случаев, когда после этого деньги были возвращены, нет. «А случаев, когда люди помимо того, что они теряли деньги, ещё и садились в тюрьму, к сожалению, много», — отметил Греф.

По его словам, в «Сбере» самая высокая доля предотвращенных случаев так называемой социальной инженерии. «У нас 99,6% — это случаи предотвращения мошенничества даже тогда, когда человек сам принял решение отдать деньги. Это самый высокий показатель в мире среди банков», — отметил он.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудоустроить сотрудника, находящегося за рубежом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире01:50«Медленное ТВ-Камин».05:25«Ирония любви». Художественный фильм, серия 3-4 (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Три самых популярных способа обмана россиян денежными мошенниками назвал Герман Греф-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 78 копеек, доллар укрепился на 23 копейки-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в День энергетика запустили после модернизации Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика