Три самых популярных способа обмана россиян денежными мошенниками назвал Герман Греф

Глава «Сбербанка» Герман Греф перечислил три самых популярных способа обмана россиян мошенниками — это взлом аккаунтов в мессенджерах и рассылка контактам сообщений с просьбой одолжить денег, запугивание тем, что близкий человек оказался задержан правоохранительными органами и нужны средства, чтобы «дать взятку» и звонок якобы от сотрудника ФСБ.

«Сегодня мошенники настолько извращены, что они сначала взламывают аккаунты в социальных сетях, либо в мессенджерах, посылают вам сообщение от имени вашего друга или коллеги с просьбой перечислить какие-то небольшие деньги или проголосовать за ребёнка на каком-нибудь конкурсе и так далее», — рассказал Греф в интервью телеканалу «Россия 24».

Как пишет 1prime.ru, он добавил, что просьбы отправить деньги и назвать свои платёжные данные должны настораживать, на них ни в коем случае не надо поддаваться, даже если они приходят с аккаунта близких или родственников.

«Второй способ, — это конечно, запугать, … сказать, что вашего ребёнка или вашего знакомого задержали в милиции за какие-то правонарушения или преступления и нужно срочно дать взятку. Вторая по популярности вещь. Третья по популярности вещь – это, конечно, звонок сотрудника ФСБ, который говорит, что ваш счёт взломан и нужно срочно перевести все деньги на безопасный счёт, который даёт мошенник», — рассказал Греф.

Но «самое обидное», по его словам, когда мошенники помимо того, что обворовывают людей, ещё толкают их на совершение преступлений, давая команду идти в банковское отделение и что-то там взрывать или ломать. «Последний случай у нас на прошлой неделе – крушил топором банковское оборудование или обливал сотрудников зелёнкой. Якобы мошенники после этого обещают ему вернуть деньги», — сказал банкир.

По его словам, случаев, когда после этого деньги были возвращены, нет. «А случаев, когда люди помимо того, что они теряли деньги, ещё и садились в тюрьму, к сожалению, много», — отметил Греф.

По его словам, в «Сбере» самая высокая доля предотвращенных случаев так называемой социальной инженерии. «У нас 99,6% — это случаи предотвращения мошенничества даже тогда, когда человек сам принял решение отдать деньги. Это самый высокий показатель в мире среди банков», — отметил он.