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Мурманская область. Арктика (16+)02.07.26 15:30

Три семьи из Мурманской области примут участие в финале конкурса «Это у нас семейное»

Финал конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдёт с 5 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». В нём примут участие 330 семейных команд из 85 регионов России – это более 2 тысяч человек от 5 до 86 лет, в их числе три семьи из Мурманской области, это 19 человек. Участники поборются за 60 сертификатов по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Победители будут известны в День семьи, любви и верности.

Семьи, ставшие финалистами самого массового проекта Президентской платформы «Россия – страна возможностей», соберутся на одной площадке: 300 команд были определены по итогам окружных полуфиналов, а еще 30 – по итогам выполнения дополнительных заданий, которые участники, прошедшие в полуфиналы, выполняли онлайн с ноября 2025 по май 2026 года.

«Целый год семьи по всей стране выполняли задания, узнавали друг друга заново, искали общие увлечения и все ближе знакомились с историей своего рода. Совсем скоро в Москве пройдет финал конкурса «Это у нас семейное». Но для нас это не столько соревнование, сколько большой, теплый, по-настоящему семейный праздник. Участники – уникальные люди. Среди них – профессиональные династии: педагоги, железнодорожники, военнослужащие, строители, энергетики, лыжники, врачи. Есть многодетные семьи, где воспитывают родных и приемных детей, – в одной из команд их больше 30. А есть семьи, где старшее поколение хранит верность друг другу уже больше полувека. За каждой семьей – своя история. Но всех объединяет одно: они – пример того, как важно держаться друг друга, быть вместе, передавать традиции. И мы рады, что конкурс «Это у нас семейное» объединяет тех, на кого хочется равняться», – рассказал генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Мурманскую область в финале конкурса «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» представят: семья Полетаевых; семья Шашмуриных, Было, Улезько; семья Витовских, Леонтьевых.

Всего от региона участниками второго сезона конкурса «Это у нас семейное» стали 1 129 семей, это 3 586 человек.

Торжественная церемония открытия состоится 5 июля и будет посвящена Году единства народов России. Участников ждут парад-шествие и хоровод в ярких национальных костюмах, а также фестиваль «Гастрономическая Россия», где будут представлены блюда разных народов страны.

6 и 7 июля пройдут оценочные мероприятия – семьям предстоит выполнить ряд заданий, направленных на эрудицию, смекалку, а также продемонстрировать, насколько слаженно дети и родители могут работать в команде, слышать и понимать друг друга.

8 июля, в День семьи, любви и верности состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ. 60 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно смогут потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 330 семей-финалистов отправятся в семейные путешествия.

Конкурс «Это у нас семейное» – часть национального проекта «Семья». Семейные команды участников формировались из четырех и более человек, являющихся по отношению друг к другу представителями трех и более поколений. Например, дети, родители (или законные представители), бабушки, дедушки и другие близкие родственники. По итогам дистанционного этапа конкурса в каждом федеральном округе были определены полуфиналисты, которые представили свои регионы в окружных полуфиналах. Они проходили с ноября 2025 года по май 2026 года. В них участвовали более 1500 семей из 86 российских регионов, в том числе две семьи из Республики Казахстан.

 

 

Фото (пресс-службы Президентской платформы «Россия – страна возможностей»): https://gov-murman.ru/info/news/570456/#&gid=1&pid=3

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