Три североморские семьи получили региональные награды в преддверии Международного дня семьи

Герои сегодняшнего дня: Сергей и Елена Копейкины – они удостоены памятного адреса губернатора Мурманской области, Идель и Эльвира Сулеймановы – отмечены памятным адресом регионального парламента, Фёдор и Елена Виноходовы – победители регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Спортивная семья». Награды им вручили врио главы ЗАТО Североморск Андрей Федулов и председатель Совета депутатов Евгений Алексеев.

- Наш муниципалитет гордится неравнодушными, сплочёнными семьями, семьями, где культивируются спортивный, здоровый образ жизни, сохранение семейных ценностей. Вручая эти награды в преддверии Международного дня семьи, я желаю вам успехов и благополучия, - сказал Андрей Федулов, обращаясь к североморским семьям.

- Сохранение традиционных семейных ценностей, укрепление института семьи, ответственное родительство – в числе приоритетных направлений работы и в регионе, и в нашем муниципалитете. Мы гордимся вашими успехами и достижениями, - поздравил североморцев с наградами Евгений Алексеев.

Все три семьи, которые сегодня получили награды – разные, но их объединяют умение любить и заботиться о своих близких, активная жизненная позиция и постоянный труд на благо своих родных.

- Большая благодарность за награду, я ощущаю, что общество признаёт мои заслуги. Я много вкладываю в своих детей, стараюсь, чтобы они были развитыми, а в их жизни было много интересного и они занимались любимым делом. Наверное, долг любой матери воспитать достойных людей, - поделилась своими впечатлениями Елена Копейкина.

Семья Копейкиных – многодетная, супруги воспитывают троих сыновей и сами являются образцом для подражания – занимаются спортом и даже имеют спортивные разряды, участвуют в соревнованиях, отмечены многочисленными наградами.

За здоровый и активный образ жизни и семья Виноходовых. Супруги воспитывают двоих детей. В этом году они стали победителями регионального этапа конкурса «Семья года», как самая спортивная семья.

- Мы очень много внимания уделяем нашим детям, постоянно с ними куда-то выезжаем, участвуем в различных конкурсах. Несмотря на возраст младшего сына – ему всего 4 года – он с полутора лет катается на лыжах и на велосипеде. Мы везде стараемся успевать и всё делать вместе, всей семьёй, - рассказала Елена Виноходова.

В семье Сулеймановых – четверо детей. Многодетные родители вкладывают в подрастающее поколение все свои знания, силы и, конечно, любовь.

- Наши дети занимаются и спортом, и творчеством, мы активно принимаем участие в различных мероприятиях и конкурсах и очень гордимся своими детьми. Сын учится в 10 классе, занимается волонтёрством. Старшая дочь – семиклассница, отличница с начальной школы, младшая - ходит в садик, занимается вокалом, изо. Самому маленькому члену семьи всего год, но он за всеми старается успевать. Получить региональную награду, конечно, очень приятно, - рассказала Эльвира Сулейманова.