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Мурманская область. Арктика (16+)10.09.20 08:45

Три школы Мурманской области представили свои музеи на сайте программы «Школьный музей Победы»

Три школы из Мурманской области разместили информацию о своих школьных музеях в рамках долгосрочной программы «Школьный музей Победы». Проект, объединивший сотни школ по всей стране, реализуется по инициативе Музея Победы.

Школа № 3 им. Д.К. Булганина города Полярные Зори представила Зал боевой славы, школа № 9 Кандалакши – Народный музей боевой славы 19-й армии Карельского фронта. Рассказала о своем школьном музее и школа № 22 им. Б.Ф. Сафонова из города Заполярный.

Познакомиться с историей создания и экспозицией северных партнеров Музея Победы можно на официальном сайте программы.

Единый информационный портал программы запущен в ноябре 2019 года. Здесь музеи из регионов получают уникальную возможность рассказать всей стране о своей работе, а также воспользоваться методологической помощью и консультациями специалистов. На сайте размещена информация о ресурсах, возможностях и партнерах программы, календарь мероприятий, а также представлены школьные музеи-участники – более 600.

Присоединиться к программе могут музеи любых образовательных организаций Российской Федерации. После одобрения заявки учреждения получат статус партнеров Музея Победы и смогут войти в рейтинг лучших школьных музеев страны. Партнёрами Музея Победы являются образовательные учреждения из 80 субъектов Российской Федерации – от Мурманской области до Дагестана и от Калининградской до Сахалинской области.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для участия в программе необходимо до 15 ноября 2020 года заполнить анкету или отправить данные о музее на адрес электронной почты sertifikatpobedy@cmvov.ru. Решение о сертификации школьного музея принимается на основании заключения экспертной комиссии Музея Победы.

Проект реализуется Музеем Победы совместно с Департаментом образования и науки города Москвы, Российским военно-историческим обществом в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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