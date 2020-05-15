Три школы в Кольском районе будут капитально отремонтированы к началу нового учебного года

В здании Молочненской СОШ работы ведутся полным ходом, отставания от графика нет. В данный момент на объекте задействованы 30 человек, трудятся в две смены. Время есть, но сроки ограничены. Школа должна быть готова к 20 августа. За это время предстоит отремонтировать кровлю и фасад, учебные помещения, заменить электропроводку. Стоимость работ составляет 31 млн 620 тысяч 737 рублей, которые выделены в порядке софинансирования из областного и местного бюджетов.

К 20 августа строителям предстоит сдать ещё два здания общеобразовательных учреждений. Это Мурмашинская СОШ №1 и Туломская СОШ.

В трёхэтажной школе посёлка авиаторов и энергетиков проведут внешние и внутренние работы. Обновят фасад, помещения пристройки, отремонтируют теплопункт и заменят электропроводку. Стоимость капремонта составляет 20 млн 169 тысяч 790 рублей. Проект финансируется из региональной и местной казны.

С капитальным ремонтом фасада Туломской СОШ помогает федеральный бюджет, из которого выделено 70 % от необходимых 12 455 230, 19 рублей. Проект реализуется в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие образования» на 2015-2020 годы. К новому учебному году предстоит провести ремонт фасада и крылец, отмостки, заменить окна в трёхэтажном здании школы, сообщает Минстрой Мурманской области.