Три школы в Мурманской области капитально отремонтируют в рамках реализации федеральной программы

В 2021 году в России началась реализация федеральной программы «Модернизация школьных систем образования», которая рассчитана на период до 2026 года.

Как сообщила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова, в этом году в рамках данной программы региону из федерального бюджета предоставлена субсидия в размере 222,19 млн рублей на выполнение капитальных ремонтов, а также оснащение средствами обучения и воспитания трех общеобразовательных организаций региона: МБОУ «Пушновская СОШ», ГОБОУ МО «СОШ №289» в ЗАТО Заозерск, МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ №12».

Для обеспечения комплексного подхода к модернизации школ по инициативе губернатора в этом году из областного бюджета дополнительно выделены 275 млн рублей, которые будут направлены как на дополнительные виды ремонтных работ, не охваченные федеральной субсидией, так и на обеспечение соответствия школ требованиям к антитеррористической защищенности, приобретение современного учебного и учебно-лабораторного оборудования, мебели, обновление компьютерной техники, обновление фонда учебников и учебных пособий, повышение квалификации преподавательского состава и благоустройство прилегающих территорий.

Ход выполнения работ находится на постоянном контроле регионального министерства образования и науки. На сегодняшний день по двум школам строительная готовность составляет более 65%, строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с календарным графиком и будут завершены в этом году. Работы по модернизации школы в Североморске будут завершены в 2023 году.

«Для нас важно, что в рамках этого проекта не просто выполняется ремонт помещений, а создаются современные пространства как для обучения, так и для всестороннего развития юных северян. Школы сегодня практически становятся социокультурными центрами. Ребенка воспитывает то, что его окружает. Обновленные помещения создают комфортную среду, помогают формировать позитивное отношение к учебе», – отметила Диана Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, всего на реализацию мероприятий федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в 2022 году предусмотрены денежные средства в объёме 635,96 млн рублей, в том числе федеральный бюджет – 222,19 млн рублей, областной бюджет – 355,15 млн рублей, местные бюджеты – 58,61 млн рублей.