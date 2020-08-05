Три в одном: в мурмашинскую колонию осуждённому прислали крем для бритья с мобильном телефоном и зарядным устройством

В ходе обязательного досмотра посылки, поступившей в мурмашинскую колонию особого режима № 16 на имя осужденного, состоящего на профучёте как склонный к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка, сотрудники изъяли запрещённый к передаче предмет – металлический баллон.

Надпись указывала, что содержимым баллончика является крем для бриться. Однако оказалось, что вместо разрешённого косметического средства внутри баллончика находились запрещённые предметы: мобильный телефон, наушники, провод питания и зарядное устройство.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, согласно обратному адресу на почтовом отправлении нарушителем является жительница города Мурманска.

По данному факту проводится проверка. Материалы направлены в органы внутренних дел по месту регистрации отправителя посылки.