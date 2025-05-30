Марина Табейкина: жизнь в одиночестве или в любви - выбор каждого из насВ Мурманске на улице Воровского начала работу гастрономическая ярмарка
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.05.25 19:30

Три врача-гериатра из Мурманского областного медицинского центра и Кольской центральной районной больницы получили награды Российской ассоциации геронтологов и гериатров

Награждение прошло в рамках межрегионального конгресса «Технологии долголетия в клинической практике» в Мурманске.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, продолжительность жизни – это один из важнейших индикаторов качества жизни населения. Здоровое долголетие зависит не только от повышения доступности и качества медицинской помощи, но и от продвижения принципов здорового образа жизни, разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий и развития медицинской науки.

В рамках программы мероприятия обсудили такие значимые темы, как мировые примеры долголетия и лучшие антивозрастные практики; саркопения и боль: основные драйверы старения; роль пропедевтики в формировании клинического и гериатрического мышления врача; когнитивные нарушения: обновлённые клинические рекомендации.

«Первоочередной задачей, стоящей перед современным здравоохранением, является увеличение продолжительности здоровой жизни. С января 2024 года на базе Кольской центральной районной больницы организован гериатрический центр. В Мурманске, Оленегорске, Кольском и Кандалакшском округах функционируют кабинеты врача-гериатра. В соответствии с губернаторским проектом «Северное долголетие» до конца года планируется открытие кабинета врача-гериатра в Апатитах, Мончегорске и ещё одного кабинета в Мурманске. В перспективе планируется открытие таких кабинетов в Печенгском, Ковдорском и Ловозерском округах», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

В 2024 году более 154,5 тысячи человек старше трудоспособного возраста прошли профилактические осмотры. 90,1% лиц, у которых выявлены соответствующие заболевания и патологические состояния, находились под диспансерным наблюдением.

По итогам 2024 года общее количество посещений к врачам-гериатрам составило 1750, из них на дому – 116. Более тысячи человек были госпитализированы в гериатрический центр.

Также в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие» в этом году планируется дать старт кампании по массовой вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше 60 лет. Внедрена программа дистанционного мониторинга показателей здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертонией, которая реализуется совместно со «Сбером».  Создаются условия для физической активности в спортивных комплексах «СОПКИ.СПОРТ».

В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» для повышения уровня оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в этом году будет создан центр контроля над рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

«В нашей стране, как и во многих других странах мира, увеличивается продолжительность жизни. Вместе с тем растёт и доля пожилых людей. На сегодня, по данным Росстата, порядка 24% населения России приходится на лиц старшего возраста. Для помощи пожилым мы развиваем гериатрическую службу. По всей стране создана сеть из 85 гериатрических центров, а это значит, что в каждом регионе людям старшего возраста доступна помощь врача-гериатра. Порядка 2000 врачей оценивают риски развития возраст-ассоциированных заболеваний и разрабатывают тактику лечения совместно с врачами других специальностей. Я искренне хочу сделать так, чтобы люди не боялись стареть», – отметила директор Российского геронтологического научно-клиническиого центра, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, серия конгрессов РАГГ помогает обмену опытом федеральных и региональных специалистов, выработке предложений для развития гериатрической помощи населению Российской Федерации с целью реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2024 году порядка 1900 специалистов прошли обучение в 23 регионах.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547662/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Инесса Арманд
29.05.25 21:21
Противоположный взгляд: https://vk.com/wall1051333163_2
Комментарий к новости:В честь празднования 80-летия Победы активисты КПРФ организовали праздник для северян в Росляково
Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
-Правовая консультация (18+)Как грамотно попросить повышение ЗП, чтобы повысить шансы на успех? Рекомендации экспертов hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:30«Великие битвы России». Документальный фильм (12+)00:20«Медленное ТВ-Камин».07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Долги по зарплате стали больше-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 30 копеек, доллар укрепился на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)В России начинает действовать реестр должников по алиментам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»