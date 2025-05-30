Три врача-гериатра из Мурманского областного медицинского центра и Кольской центральной районной больницы получили награды Российской ассоциации геронтологов и гериатров

Награждение прошло в рамках межрегионального конгресса «Технологии долголетия в клинической практике» в Мурманске.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, продолжительность жизни – это один из важнейших индикаторов качества жизни населения. Здоровое долголетие зависит не только от повышения доступности и качества медицинской помощи, но и от продвижения принципов здорового образа жизни, разработки и внедрения здоровьесберегающих технологий и развития медицинской науки.

В рамках программы мероприятия обсудили такие значимые темы, как мировые примеры долголетия и лучшие антивозрастные практики; саркопения и боль: основные драйверы старения; роль пропедевтики в формировании клинического и гериатрического мышления врача; когнитивные нарушения: обновлённые клинические рекомендации.

«Первоочередной задачей, стоящей перед современным здравоохранением, является увеличение продолжительности здоровой жизни. С января 2024 года на базе Кольской центральной районной больницы организован гериатрический центр. В Мурманске, Оленегорске, Кольском и Кандалакшском округах функционируют кабинеты врача-гериатра. В соответствии с губернаторским проектом «Северное долголетие» до конца года планируется открытие кабинета врача-гериатра в Апатитах, Мончегорске и ещё одного кабинета в Мурманске. В перспективе планируется открытие таких кабинетов в Печенгском, Ковдорском и Ловозерском округах», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

В 2024 году более 154,5 тысячи человек старше трудоспособного возраста прошли профилактические осмотры. 90,1% лиц, у которых выявлены соответствующие заболевания и патологические состояния, находились под диспансерным наблюдением.

По итогам 2024 года общее количество посещений к врачам-гериатрам составило 1750, из них на дому – 116. Более тысячи человек были госпитализированы в гериатрический центр.

Также в рамках губернаторского проекта «Северное долголетие» в этом году планируется дать старт кампании по массовой вакцинации против пневмококковой инфекции лиц старше 60 лет. Внедрена программа дистанционного мониторинга показателей здоровья пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертонией, которая реализуется совместно со «Сбером». Создаются условия для физической активности в спортивных комплексах «СОПКИ.СПОРТ».

В рамках стратегического плана «На Севере – жить!» для повышения уровня оказания медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в этом году будет создан центр контроля над рисками сердечно-сосудистых заболеваний.

«В нашей стране, как и во многих других странах мира, увеличивается продолжительность жизни. Вместе с тем растёт и доля пожилых людей. На сегодня, по данным Росстата, порядка 24% населения России приходится на лиц старшего возраста. Для помощи пожилым мы развиваем гериатрическую службу. По всей стране создана сеть из 85 гериатрических центров, а это значит, что в каждом регионе людям старшего возраста доступна помощь врача-гериатра. Порядка 2000 врачей оценивают риски развития возраст-ассоциированных заболеваний и разрабатывают тактику лечения совместно с врачами других специальностей. Я искренне хочу сделать так, чтобы люди не боялись стареть», – отметила директор Российского геронтологического научно-клиническиого центра, главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, серия конгрессов РАГГ помогает обмену опытом федеральных и региональных специалистов, выработке предложений для развития гериатрической помощи населению Российской Федерации с целью реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В 2024 году порядка 1900 специалистов прошли обучение в 23 регионах.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547662/#&gid=1&pid=2