Три земельных участка Минобороны могут передать в собственность Мурманской области

На выездном совещании в селе Териберка заместитель губернатора Ольга Кузнецова обсудила с представителями департамента военного имущества Министерства обороны России вопрос о передаче из федеральной собственности в собственность Мурманской области трёх земельных участков.

«Эти земли не использовались Министерством обороны, но при этом очень нужны Мурманской области, в первую очередь, для создания природного парка в районе Териберки, а также для организации охранной зоны и подъездных путей для строящихся водозаборных сооружений», – отметила Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство имущественных отношений, в настоящее время министерством имущественных отношений Мурманской области для соблюдения процедуры приема-передачи имущества направлен запрос в адрес командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева.

Для делегации Минобороны России после рабочей встречи была организована экскурсия по самым знаменитым туристическим местам в Териберке. Напомним, на данный момент процесс создания особо охраняемой природной территории в районе старинного поморского села находится в стадии проектирования.