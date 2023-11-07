«Три желания Морозко» подарят северянам на Новый год!

Мурманский областной драматический театр начал приём коллективных заявок на новогодний детский спектакль «Три желания Морозко».

Как пишет vk.com/murmandrama, артисты театра рады предложить северянам незабываемый спектакль, который обязательно запомнится вашим детям. Замечательные эмоции, волшебный сказочный мир и красочные костюмы - всё это ждёт вас на новогоднем спектакле «Три желания Морозко».

Билеты в индивидуальную продажу поступят совсем скоро, обещают в облдрамтеатре.

Фото: https://vk.com/murmandrama?z=photo-623014_457249796%2Falbum-623014_00%2Frev